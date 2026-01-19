Budućnost koja upravlja sama sobom

Ne primjećujete točno kada se dogodilo. Nije bilo prekida, alarma ni dramatične objave. Samo jednog dana shvatite da sustav više ne pita – sam odlučuje.

Autonomne mreže danas same upravljaju prometom, same popravljaju greške i same procjenjuju što je "normalno ponašanje". Umjetna inteligencija nadgleda komunikacije, chatbotovi glume ljude, a senzorika mjeri sve – uključujući ono što nikada niste mislili da je mjerljivo. Kvaliteta usluge nije više stvar dojma, nego statistike. Ako niste zadovoljni, algoritam će to znati prije vas.

Inače, htio sam u naslov uvodnika staviti riječ "samoupravljanje", ali sam se sjetio da mlađim generacijama ona ne govori ništa, a čak i nama starijima koji je se još sjećamo – sve manje. Samoupravljanje bio je autentičan proizvod jugoslavenskog socijalizma, gdje "radnici sami upravljaju tvornicama". U praksi nije bilo baš uspješno, a i nema baš nikakve veze s autonomnim mrežama, nego eto, tek objašnjavam kako mi je self management pao na pamet.

Specijal se bavi digitalizacijom državne uprave – ne samo u Hrvatskoj, već i u širem europskom i globalnom kontekstu. Široka tema, iz koje donosimo (samo) dva teksta, ali obilata. Digitaliziramo državu, promet, poljoprivredu i infrastrukturu, ali analogni problemi ostaju tvrdoglavo prisutni. Tehnologija napreduje eksponencijalno, dok se odgovornost i regulacija kreću birokratskim tempom. Optimizacija nema moral – samo cilj. Ovu posljednju rečenicu smislio mi je LLM, ali tako je divno kvotabilna da je moram iskoristiti.

Digitalizacija željeznice još je jedan primjer kako se kritična infrastruktura modernizira, postajući sigurnijom, učinkovitijom i ekološki prihvatljivijom. Internet stvari nastavlja svoju ekspanziju, a senzorika i mikrokontroleri postaju sveprisutni – od pametnih gradova do industrijskih postrojenja. Imamo tekst i o senzorima za analizu potresa na jugu Hrvatske.

Za one koji prate financijske tehnologije, analiziramo najnovija predviđanja o kriptovalutama za 2026. godinu iz perspektive kompanije Bitwise, dok u business rubrici donosimo fascinantnu priču o kineskom EUV stroju, koji mijenja geopolitiku poluvodičke industrije, te raspravu o amerikanizaciji europskih tehnoloških kompanija – trendu koji ima dalekosežne posljedice za europski startup ekosustav i tehnološku samostalnost kontinenta.

Ovaj broj Mreže ne bavi se budućnošću. Bavi se sadašnjošću, koja izgleda kao beta verzija nečega što još nismo do kraja razumjeli. Svijet u kojem su autonomne mreže stabilnije od društava koja ih koriste, a umjetna inteligencija sve češće zna što želimo prije nego što se to usudimo izgovoriti.

Najavljujemo i deveto izdanje konferencije 3T – Tourism, Travel and Tech, 2. travnja, u prostorima sveučilišta Algebra Bernays. Glavni partner nam je i ove godine Utiliter, jedan od najbrže rastućih startupa na ovim prostorima. https://3t.bug.hr/ – pratite.