U bespućima Linuxa

Jednog je dana, vidjeli nismo, Ježurka, kažu, dobio pismo. OK – ovo nije pismo nego kolumna, ne ide Ježurki Ježiću nego vama, dragi čitatelji, a ja nisam Lija nego vaš vjerni kolumnist. Pismo neće putovati u torbi poštara zeca, nosit će ga kabeli bespućima Interneta, a nećemo ga ni Lija ni ja pisati guskinim perom iz kamenjara. To što se kamenjar proteklih dana i tjedana dosta agresivno gura u naš glavni grad, to je, dakako, zasebna tema, koja ne spada u Mrežu. Kako bilo da bilo, vaš kolumnist ovaj tekst ne piše guskinim perom, koliko god ono divno šaralo, već koristi svoju vjernu DAS Keyboard tipkovnicu na svojem već vremešnom, ali i dalje pouzdanom ThinkPadu T450s.