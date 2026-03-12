Futurolozi

U knjizi Četvrta (informacijska) revolucija Luciano Floridi tvrdi da je serija religijskih i dinastičkih ratova, koja je počela u 16. stoljeću, posljedica Gutenbergova izuma tiskarskog stroja. Reklo bi se da ni usavršavanje upotrebe baruta nije bilo beznačajno. Japan je od 1600 godine uživao 250 godina razvoja, kulture i mira najviše zahvaljujući tome što je zabranio vatreno oružje i kontakt s vanjskim svijetom. No, prema Floridiju, za Lutherove teze koje je čavlom zabio na drvena vrata svoje provincijske crkve u Wittenbergu nitko ne bi znao da nije bilo Gutenberga. Floridi je to pisao prije petnaestak godina, kad se Internet već razmahao, ali umjetna inteligencija još nije bila u zaletu u kakvom je posljednjih desetak godina. Floridi je nabadao, spekulirao korelacije se mogu naslućivati, ali veze uzroka i posljedica previše je složena da bi zaključke razuman čovjek uzimao bez ostatka. Uostalom, Niall Ferguson tvrdio je da je Treći svjetski rat neizbježan, kao i raspad Europske unije, iz sasvim drugih razloga - zato što svijet izgleda kao pred Prvi – globalizira se! Radi se dakle o naklapanjima „s najviših adresa“ koje međutim nije pametno ni ignorirati. Ona ne pokazuju samo kako tko razmišlja nego i čemu je sklon, kojoj će se struji prikloniti.