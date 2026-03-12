Digitalni radnici, nevidljivi gosti i autentični luksuz: Najavljujemo konferenciju 3T

Konferencija 3T – Tourism, Travel & Tech 2026 održava se 2. travnja, a donosi aktualne teme koje povezuju turizam i tehnologiju, s naglaskom na sigurnost, iskustvo i nove trendove

Deveto izdanje konferencije 3T – Tourism, Travel & Tech u organizaciji Buga i Mreže održat će se 2. travnja, a u središte pozornosti stavit će aktualne teme koje povezuju dva najsnažnija hrvatska gospodarska sektora. Glavni cilj ovogodišnjeg izdanja je analizirati kako tehnološka rješenja mogu pomoći u zadržavanju i povećanju dosadašnjih turističkih uspjeha.

Program će, kao i obično, obuhvatiti širok spektar tema s fokusom na tehnološku stranu turizma i putovanja. Doznat ćete kako tehnologija može pomoći u privlačenju novih gostiju, popunjavanju radnih mjesta te obogaćivanju cjelokupne turističke ponude zemlje. Uz to, stručnjaci će se baviti međunarodnim trendovima, konkurentnošću, vinskim turizmom te načinima na koje tehnologija može zadržati domaći turizam na samom vrhu.

Izdvajamo iz programa

Jedna od istaknutih tema programa bit će luksuzna transformacija hrvatske turističke ponude kroz prizmu autentičnosti. Dijana Grgić, glavna urednica specijaliziranog časopisa o vinu Vinum.In, moderirat će panel "Autentičnost kao luksuz u turizmu" u kojem će biti govora o tome zašto suvremeni gosti umjesto klasičnog luksuza sve više traže stvarna i lokalna iskustva. Naglasak će biti i na trndu u kojem lokalna gastronomija, smještaj i tradicija postaju prepoznatljiv i održiv turistički proizvod.

Uz doživljajni dio, konferencija će se osvrnuti i na pozadinske operacije koje omogućuju funkcioniranje luksuznog turizma. Nagrađivani profesionalac s više od 20 godina iskustva u turizmu i zaštiti okoliša, Robert Sedlar iz tvrtke Interzero, održat će predavanje "Skrivena infrastruktura luksuznog turizma", pojašnjavajući zašto budućnost hotela ne ovisi o spa centrima, već primarno o logistici hrane, energije i otpada.

Program konferencije dotaknut će se i sigurnosnih aspekata modernog hotelijerstva, s posebnim naglaskom na propuste u mrežnim sustavima. Sigurnosni konzultant Matko Antun Bekavac održat će predavanje pod nazivom "Nevidljivi gost: Kako hardver od 50 € pravi milijunski problem", u kojem će upozoriti na to kako standardni sigurnosni certifikati i skupa oprema često stvaraju samo prividan osjećaj sigurnosti u hotelima s pet zvjezdica. Bekavac će sudionicima objasniti kako lako dostupni alati mogu prouzročiti milijunske probleme i u kratkom roku kompromitirati hotelske sustave.

Ljudi kao operacijski sustav

Osim hardvera i softvera, digitalne platforme u turizmu oslanjaju se na još jedan ključan, ali često nevidljiv mehanizam – zajednice domaćina. Panel rasprava pod nazivom "Community kao software" istražit će kako iznajmljivači u praksi djeluju kao neformalni "operacijski sustav", bez kojeg bi svakodnevno funkcioniranje aplikacija, podataka i automatiziranih procesa bilo nemoguće. Panel će moderirtati Airbnb Community Leaderica Karmen Mrakovčić.

Iako su te zajednice djelomično službene i integrirane u aplikacije, one se snažno razvijaju i kroz neovisne kanale poput Facebook grupa, foruma, chat alata te susreta uživo. U tim prostorima domaćini razmjenjuju znanje, donose brze odluke te preuzimaju uloge neformalne i baze znanja, potvrđujući koncept u kojem su ljudi ključna infrastruktura poslovanja, jednako važna kao i sama tehnologija.

Ulaznice u prodaji

Cijena ulaznice za fizičko sudjelovanje ili online pristup je 29 € (s uključenom PDV-om). Kupci bilo koje ulaznice dobivaju i pristup snimkama predavanja. Pretplatnici na tiskano izdanje Buga ili Mreže te digitalni Pro pretplatnici portala Bug.hr imaju 4 € popusta na cijenu ulaznice. Ulaznice potražite ovdje.

Konferencija 3T – Tourism, Travel & Tech 2026 održat će se u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu, a ostatak programa (koji se još uvijek upotpunjava) potražite na službenim stranicama.

