Digitalni radnici, nevidljivi gosti i autentični luksuz: Najavljujemo konferenciju 3T

Konferencija 3T – Tourism, Travel & Tech 2026 održava se 2. travnja, a donosi aktualne teme koje povezuju turizam i tehnologiju, s naglaskom na sigurnost, iskustvo i nove trendove

Mreža četvrtak, 12. ožujka 2026. u 15:30

Deveto izdanje konferencije 3T – Tourism, Travel & Tech u organizaciji Buga i Mreže održat će se 2. travnja, a u središte pozornosti stavit će aktualne teme koje povezuju dva najsnažnija hrvatska gospodarska sektora. Glavni cilj ovogodišnjeg izdanja je analizirati kako tehnološka rješenja mogu pomoći u zadržavanju i povećanju dosadašnjih turističkih uspjeha.

Program će, kao i obično, obuhvatiti širok spektar tema s fokusom na tehnološku stranu turizma i putovanja. Doznat ćete kako tehnologija može pomoći u privlačenju novih gostiju, popunjavanju radnih mjesta te obogaćivanju cjelokupne turističke ponude zemlje. Uz to, stručnjaci će se baviti međunarodnim trendovima, konkurentnošću, vinskim turizmom te načinima na koje tehnologija može zadržati domaći turizam na samom vrhu.

Izdvajamo iz programa

Jedna od istaknutih tema programa bit će luksuzna transformacija hrvatske turističke ponude kroz prizmu autentičnosti. Dijana Grgić, glavna urednica specijaliziranog časopisa o vinu Vinum.In, moderirat će panel "Autentičnost kao luksuz u turizmu" u kojem će biti govora o tome zašto suvremeni gosti umjesto klasičnog luksuza sve više traže stvarna i lokalna iskustva. Naglasak će biti i na trndu u kojem lokalna gastronomija, smještaj i tradicija postaju prepoznatljiv i održiv turistički proizvod.

Uz doživljajni dio, konferencija će se osvrnuti i na pozadinske operacije koje omogućuju funkcioniranje luksuznog turizma. Nagrađivani profesionalac s više od 20 godina iskustva u turizmu i zaštiti okoliša, Robert Sedlar iz tvrtke Interzero, održat će predavanje "Skrivena infrastruktura luksuznog turizma", pojašnjavajući zašto budućnost hotela ne ovisi o spa centrima, već primarno o logistici hrane, energije i otpada.

Program konferencije dotaknut će se i sigurnosnih aspekata modernog hotelijerstva, s posebnim naglaskom na propuste u mrežnim sustavima. Sigurnosni konzultant Matko Antun Bekavac održat će predavanje pod nazivom "Nevidljivi gost: Kako hardver od 50 € pravi milijunski problem", u kojem će upozoriti na to kako standardni sigurnosni certifikati i skupa oprema često stvaraju samo prividan osjećaj sigurnosti u hotelima s pet zvjezdica. Bekavac će sudionicima objasniti kako lako dostupni alati mogu prouzročiti milijunske probleme i u kratkom roku kompromitirati hotelske sustave. 

Ljudi kao operacijski sustav

Osim hardvera i softvera, digitalne platforme u turizmu oslanjaju se na još jedan ključan, ali često nevidljiv mehanizam – zajednice domaćina. Panel rasprava pod nazivom "Community kao software" istražit će kako iznajmljivači u praksi djeluju kao neformalni "operacijski sustav", bez kojeg bi svakodnevno funkcioniranje aplikacija, podataka i automatiziranih procesa bilo nemoguće. Panel će moderirtati Airbnb Community Leaderica Karmen Mrakovčić.

Iako su te zajednice djelomično službene i integrirane u aplikacije, one se snažno razvijaju i kroz neovisne kanale poput Facebook grupa, foruma, chat alata te susreta uživo. U tim prostorima domaćini razmjenjuju znanje, donose brze odluke te preuzimaju uloge neformalne i baze znanja, potvrđujući koncept u kojem su ljudi ključna infrastruktura poslovanja, jednako važna kao i sama tehnologija.

Ulaznice u prodaji

Cijena ulaznice za fizičko sudjelovanje ili online pristup je 29 € (s uključenom PDV-om). Kupci bilo koje ulaznice dobivaju i pristup snimkama predavanja. Pretplatnici na tiskano izdanje Buga ili Mreže te digitalni Pro pretplatnici portala Bug.hr imaju 4 € popusta na cijenu ulaznice. Ulaznice potražite ovdje.

Konferencija 3T – Tourism, Travel & Tech 2026 održat će se u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu, a ostatak programa (koji se još uvijek upotpunjava) potražite na službenim stranicama.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi