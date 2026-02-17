Dok se javnost zabavlja Clawdbotom/Moltbotom, agentskim AI sustavom koji se preko noći pretvorio u viralne fenomene, u pozadini se možda odvija mnogo ozbiljnija drama. Ne ona o tome može li AI "poludjeti", već o tome može li ljudski um zadržati svoju autonomiju u uvjetima sve sofisticiranije strojne komunikacije. I tu počinje naša priča: na raskrižju između kognitivne psihologije, vojne strategije i digitalne etike.