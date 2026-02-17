Klanovi i teške teme

Bilo kakva objava privatnih poruka jako mi je odbojna, u gotovo svakoj situaciji. Čak i ako je s druge strane u pitanju teški retard i ljigos, i netko koga hejtaš, privatne poruke trebaju ostati privatne. Objava privatnih poruka uvijek baca gore svjetlo na onog tko to radi, nego na onog čije poruke objavljuješ.