Bez gledanja po gradu

Nekada smo budućnost zamišljali kao nešto što će jednog dana stići. Danas se sve češće čini da je problem upravo suprotan – budućnost stiže brže nego što uspijevamo odlučiti želimo li je uopće. Dobar primjer su robotaksiji.

Oleg Maštruko utorak, 23. lipnja 2026. u 12:00

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Prije samo nekoliko godina bili su omiljeni stanovnici tehnoloških prezentacija, konferencijskih pozornica i futurističkih rendera. Danas više nisu koncept. Postaju infrastruktura, i upravo je to trenutak kada tehnologija postaje zanimljiva. Ne kada obećava revoluciju, nego kada počinje rješavati dosadne, stvarne probleme stvarnih ljudi. Temu broja napisala je neumorna inženjerka Marina Pavlić.

No, upravo s primjenom počinju i prava pitanja. Tko je odgovoran kada autonomni sustav pogriješi? Koliko autonomije zapravo trebamo? Je li cilj potpuna automatizacija ili dovoljno dobra automatizacija? Ovim smo se pitanjima, uz ostalo, bavili na konferenciji LegalTech, koju smo održali osmi put, nikada bolje i uspješnije. Zaista, pravo ispreplitanje tehnologije i prava, u realnom vremenu!

Zato je možda najzanimljiviji detalj aktualnog razvoja autonomne mobilnosti činjenica da se sve manje govori o mitskoj petoj razini autonomije, a sve više o četvrtoj. Ne o savršenstvu, nego o izvedivosti.

LegalTech, osmi put – nikad aktualnija konferencija o spajanju prava i tehnologije
LegalTech, osmi put – nikad aktualnija konferencija o spajanju prava i tehnologije

Posljednjih desetljeća tehnološka industrija živjela je od velikih obećanja. Metaverse je trebao promijeniti svijet. Blockchain je trebao promijeniti svijet. Kriptovalute su trebale promijeniti svijet. Umjetna inteligencija, naravno, također će promijeniti svijet. Ponekad se čini da je jedina konstanta u tehnološkoj industriji uvjerenje da je upravo sljedeća velika stvar ona koja će konačno promijeniti sve. A onda dođe stvarnost i odradi ono što stvarnost uvijek radi.

Zato danas živimo u neobičnom trenutku. S jedne strane okruženi smo možda najimpresivnijim tehnološkim napretkom u povijesti. S druge strane, nikada nismo bili svjesniji ograničenja tehnologije. AI još uvijek halucinira. Algoritmi još uvijek griješe. Autonomni sustavi još uvijek trebaju nadzor. Mreže još uvijek padaju. Sigurnosni propusti još uvijek postoje. Što tehnologija postaje složenija, to više shvaćamo da složenost sama po sebi nije rješenje.

I upravo zato su teme i ovog broja aktualne. Robotaksiji nisu priča o automobilima. Oni su priča o povjerenju. LegalTech nije priča o tehnologiji. To je priča o tome kako se društvo prilagođava tehnologiji.

Povijest pokazuje da su najvažnije tehnologije rijetko bile one koje su stvarale najviše buke. Najčešće su to bile one koje su se toliko dobro uklopile u svakodnevicu da smo nakon nekoliko godina potpuno zaboravili da su ikada bile revolucionarne. A možda će najveća tehnološka revolucija ovog desetljeća biti upravo činjenica da smo napokon počeli razlikovati ono što je impresivno od onoga što je zaista korisno.

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Mreza 7-8 / 2026 srpanj-kolovoz 2026.
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