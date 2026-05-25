Budućnost je već tu, samo je neravnomjerno raspoređena - Mreža 06/26

Postoji jedna zanimljiva stvar kod tehnoloških revolucija: gotovo nikad ne izgledaju onako kako smo ih zamišljali. U filmovima budućnosti sve je dramatično, glasno i trenutno – roboti marširaju ulicama, računala preuzimaju svijet, civilizacija se urušava u jednoj spektakularnoj sceni. U stvarnosti, promjene dolaze tiho. Kroz update softvera. Kroz novu verziju alata. Kroz sustav koji jednog jutra jednostavno radi drukčije nego jučer.

A upravo to danas gledamo s umjetnom inteligencijom.

Zvonkova tema broja bavi se budućnošću industrije softvera, ali zapravo govorimo o puno široj stvari: o budućnosti rada, kreativnosti i ljudske uloge u digitalnom svijetu. Rasprave o AI-u posljednjih godinu-dvije kreću se između dvije krajnosti. S jedne strane imamo proroke katastrofe koji najavljuju kraj programera, kraj kreativnih zanimanja i kraj tržišta rada kakvog poznajemo. S druge strane stoje tehnološki propovjednici koji obećavaju novu renesansu produktivnosti, eksploziju inovacija i gotovo utopijsku budućnost u kojoj će umjetna inteligencija osloboditi čovjeka dosadnih poslova.

Istina je, kao i obično, vjerojatno manje spektakularna – ali dugoročno možda još značajnija.

AI neće „preuzeti svijet“ u jednom velikom trenutku. Polako će ga preraditi iznutra. Malo po malo. Proces po proces. Industriju po industriju. Danas već vidimo kako AI piše kod, generira dokumentaciju, analizira ugovore, prevodi jezike, upravlja korisničkom podrškom i proizvodi sadržaj brže nego što ga ljudi stignu konzumirati. Ono što je jučer bio eksperiment danas postaje infrastruktura.

Paradoksalno, što su modeli sposobniji, to više shvaćamo koliko je digitalni svijet zapravo krhak. Vojske botova oblikuju rasprave i percepciju stvarnosti. Gig platforme pretvaraju rad u niz algoritamski dodijeljenih zadataka. Pravne institucije pokušavaju uhvatiti korak s tehnologijama koje se razvijaju brže nego što se zakoni mogu napisati. Čak i krađe mobitela danas nisu samo fizički kriminal nego pristup osobnim podacima, identitetu i digitalnom životu korisnika.

U međuvremenu, tehnološka utrka seli se na razinu infrastrukture. AI čipovi postaju strateški resurs. Vrlo niska orbita otvara novu generaciju svemirskih sustava i komunikacija. Sateliti će nam letjeti odmah iznad glava. Korporacije i države ulažu milijarde u računalnu snagu, podatkovne centre i modele umjetne inteligencije jer su shvatili nešto vrlo jednostavno: u novoj ekonomiji moć ne dolazi samo iz kapitala ili resursa, nego iz sposobnosti obrade podataka i automatizacije odluka.

To možda zvuči apstraktno dok skrolamo društvene mreže ili koristimo AI alate za produktivnost, ali posljedice su vrlo stvarne. Kada algoritmi odlučuju što ćemo vidjeti, što ćemo kupiti, s kim ćemo komunicirati i koje će informacije dobiti prioritet, tada tehnologija više nije neutralna infrastruktura, već aktivni sudionik društva.

I tu dolazimo do možda najvažnije stvari koju danas često zaboravljamo: umjetna inteligencija nema viziju budućnosti. Nema moral, nema ideologiju i nema odgovornost. Ona optimizira ciljeve koje joj zadamo. Problem je što ni ljudi često više nisu sigurni koji su točno ciljevi.

Želimo li maksimalnu produktivnost? Potpunu automatizaciju? Stabilnost? Profit? Kreativnost? Slobodu? Sigurnost? U nekom trenutku ti ciljevi počinju dolaziti u međusobni sukob. A tehnologija neće riješiti taj problem umjesto nas.

U ovom broju Mreže zato ne bavimo se samo tehnologijom kao skupom novih alata i trendova. Bavimo se sustavom koji sve više određuje način na koji radimo, komuniciramo i razmišljamo. Od AI čipova i botova do legaltecha, svemirskih sustava i budućnosti industrije softvera, sve te teme zapravo govore o istoj stvari: o svijetu koji postaje sve automatiziraniji, sve povezaniji i sve manje transparentan.

