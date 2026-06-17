Kad kuća postane zatvor: AI, moć i novo lice nasilja

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

Lenovo IdeaPad Slim 3 ističe se snažnim Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a za brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.