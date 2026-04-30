Kad algoritam diskriminira pri zapošljavanju: Pravni izazovi i rješenja

Panel rasprava na nadolazećoj konferenciji LegalTech istražit će dostatnost postojećeg zakonskog okvira u Hrvatskoj za regulaciju AI tehnologija i zaštitu prava kandidata u procesima zapošljavanja

U sklopu nadolazeće konferencije LegalTech 2026, koju 20. svibnja organiziraju Bug i Mreža, održat će se vrlo zanimljiva i aktualna panel rasprava pod nazivom "Algoritamska diskriminacija na tržištu rada". Središnja tema rasprave bit će analiza trenutačnog pravnog položaja kandidata za posao i zaposlenika u okruženju u kojem umjetna inteligencija sve češće preuzima ulogu regrutera, odnosno onoga koji donosi odluku o selekciji kandidata.

"Crna kutija" odlučivanja

Iako je europski Akt o umjetnoj inteligenciji (AI Act) postavio temelje digitalne regulacije, bitno je istaknuti da algoritamska diskriminacija kao specifična pojava nije izričito obuhvaćena njime, što otvara brojna pitanja o primjeni nacionalnog zakonodavstva.

Ključni fokus rasprave bit će usmjeren na to jesu li u hrvatskoj Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova te Zakon o radu dorasli novim tehnološkim pojavnostima. Sudionici će analizirati je li postojeći okvir potrebno ažurirati ili su trenutačne odredbe dovoljno fleksibilne da zaštite prava pojedinaca pred automatiziranim sustavima odlučivanja.

Panelisti će raspravljati o tome je li takav "black box" model selekcije uopće kompatibilan s temeljnim pravom kandidata na obrazloženje odluke o odbijanju. Razmatrat će se tehnički i društveni razlozi koji dovode do algoritamske pristranosti, često utemeljene na povijesnim podacima koji u sebi već sadrže ljudske predrasude, a koje sustavi umjetne inteligencije mogu nenamjerno multiplicirati.

Sudionici

Svoje stručne perspektive ponudit će raznolik sastav sudionika iz tehnološkog, korporativnog i javnog sektora. Na panelu će sudjelovati Lea Ordanić, AI & Data Manager iz tvrtke Span, Lucia Ana Tomić, direktorica ljudskih resursa i regulatornih pitanja u Wiener osiguranju; pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter te Vjeran Malenica, profesor na veleučilištu Effectus i voditelj pravnih poslova u Plivi. Uvodničarka i moderatorica ove, po svemu sudeći intrigantne, rasprave bit će odvjetnica Natalija Babić.

Konferencija LegalTech 2026 održava se 20. svibnja u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays, a bit će je moguće pratiti i putem prijenosa uživo. U prodaji su fizičke i online ulaznice po jedinstvenoj cijeni od 40 € (PDV uključen).

Svi sudionici, bez obzira na vrstu kotizacije, dobivaju i trajni pristup snimkama svih predavanja nakon završetka događaja.