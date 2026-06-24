Umjetna inteligencija dobila svoj prvi sudski spor

U Engleskoj je neovisna konzultantica za ljudske resurse dobila sudski spor uz pomoć umjetne inteligencije (AI). Kao prvi takav slučaj, već izaziva veliku pozornost u pravnom svijetu

Kako bi naplatila dug od 7.000 funti tvrtka je angažirala alat Garfield AI. Specijalizirana tvrtka za pravno zastupanje uz pomoć umjetne inteligencije naplatila joj je oko 400 funti za pomoć pri sastavljanju pravnog dopisa i pokretanju postupka.

Alat je vodio gotovo cijeli proces pripreme slučaja, uključujući izradu argumenata i sastavljanje potrebne dokumentacije. Na kraju postupka sud je presudio u korist konzultantice i naložio isplatu dugovanog iznosa.

Suosnivač tvrtke Garfield AI, Philip Young, opisuje slučaj kao prekretnicu u pristupu pravdi. Vjeruje da mnoga mala poduzeća odustaju od naplate potraživanja zbog nedostatka resursa, osobito kada pravni troškovi premašuju iznose koji su predmet spora.

Philip Young, suosnivač Garfield AI

Konzultantica navodi da je isprva odustala od naplate potraživanja jer ju je postupak obeshrabrio svojom duljinom i troškovima. Pomoć umjetne inteligencije omogućila joj je da nastavi postupak unatoč složenosti sustava.

Garfield AI stoga nudi usluge rješavanja odštetnih zahtjeva u vrijednosti od 30 do 10.000 funti. Tvrtka od travnja prošle godine ima odobrenje Regulatornog tijela za odvjetnike.

U konkretnom slučaju AI je pripremila sav preliminarni rad prije nego što je konzultantica angažirala odvjetnika da je zastupa na sudu.

Odvjetnik Dominic Li naglašava da su dostavljeni dokumenti bili jasni i dobro strukturirani. Ističe i da samo saslušanje ostaje izrazito ljudski proces. Prema njegovu mišljenju, umjetna inteligencija može pomoći, ali ne može zamijeniti ljudsku prisutnost i donošenje odluka u sudnici.