Edge AI - Na rubu pameti

Edge AI, odnosno umjetna inteligencija na rubu mreže, označava njenu primjenu u sprezi s rubnim računalstvom, kako bi se algoritmi izvršavali na uređajima koji se nalaze u neposrednoj blizini izvora podataka. Umjesto da se podaci šalju u oblak na obradu, oni se pohranjuju i analiziraju lokalno, na samom rubu mreže, čime se omogućuje brza i neovisna reakcija, čak i u slučaju prekida internetske veze. Takav pristup omogućuje obradu podataka unutar milisekundi, što je ključno za aplikacije koje zahtijevaju trenutačan odgovor, poput autonomnih vozila, pametnih kamera, prijenosnih uređaja pa čak i kućanskih sustava.