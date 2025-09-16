Edge AI - Na rubu pameti
Edge AI znači inteligentnu obradu podataka i sposobnost automatskog donošenja odluka na rubu mreže – u uređajima poput senzora, kamera, dronova i pametnih telefona. Umjesto slanja podataka u oblak, analitika se izvodi lokalno, čime se povećava brzina, smanjuje kašnjenje i osigurava veća privatnost. Ta tehnologija otvara nove mogućnosti u industriji, zdravstvu, sigurnosti i vojnim primjenama, gdje su brzina i autonomija ključni. Istodobno, Edge AI donosi brojne tehnološke i etičke probleme o kojima se mora voditi računa prilikom oblikovanja Edge AI sustava