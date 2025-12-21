Arheolozi uz pomoć AI-ja i Unreal Enginea napravili povijesnu igru

Istraživači su izgradili interaktivnu igru ​​u kojoj likovi vođeni umjetnom inteligencijom dinamički objašnjavaju život u drevna neolitska vremena, bez fiksnih scenarija ili skupe proizvodnje

Mreža nedjelja, 21. prosinca 2025. u 09:52
📷 Sveučilište u Kopenhagenu
Sveučilište u Kopenhagenu

Koristeći Unreal Engine, likove vođene umjetnom inteligencijom i tutorijale online, tim je brzo i uz minimalne troškove izgradio edukativnu 3D igru ​​o neolitskom razdoblju u sjevernoj Europi. Igra je razvijena kao dio istraživačkog projekta "Deep Histories of Migration". Smještena je u neolitski krajolik sjeverne Europe. Temelji se na detaljnim video snimkama dvaju dobro očuvanih dugih dolmena u Lindeskov Hestehaveu na danskom otoku Fynu.

Igrači istražuju rekonstruirano nalazište i komuniciraju s dva lika vođena umjetnom inteligencijom: modernom arheologinjom i ženom iz kamenog doba. Umjesto fiksnog scenarija, likovi dinamički generiraju dijalog koristeći generativnu umjetnu inteligenciju, vođeni uputama i arheološkim znanjem koje su prikupili istraživači.

Ovaj pristup omogućuje istraživačima ažuriranje pozadinske priče likova kako se pojavljuju novi nalazi. Tako će sadržaj ostati znanstveno točan, a istovremeno prirodan i responzivan za igrače.

Za stvaranje igre, istraživači su se uglavnom oslanjali na besplatno dostupan softver. Unreal Engine poslužio je kao platforma za razvoj igre, dok je MetaHuman Creator korišten za dizajniranje dvaju ljudskih likova. Dijalog vođen umjetnom inteligencijom odvija se putem Convaija, usluge u računalnom oblaku koja nudi besplatnu probnu verziju. Jedini hardverski zahtjev je standardni GPU za igranje sposoban za renderiranje 3D grafike.

Cijeli projekt igre postao je javno dostupan. Možete ga preuzeti i istražiti putem Unreal Engine Editora.

Igra je zamišljena kao dokaz koncepta, ne kao gotov muzejski proizvod. Cilj je pokazati kako se arheolozi, povjesničari i muzejski stručnjaci više ne moraju oslanjati na skupe komercijalne developere kako bi komunicirali svoja istraživanja.

Demonstracija igre dostupna je na YouTubeu, nudeći uvid u to kako bi pripovijedanje vođeno umjetnom inteligencijom moglo preoblikovati način na koji istražujemo prapovijest.



