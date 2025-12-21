Konkurentnost umjetne inteligencije po državama

SAD s velikom razlikom prednjači u globalnoj konkurentnosti umjetne inteligencije, a slijede Kina i Indija, navodi Iswardi Ishaka koji je koristio podatke Global AI Vibrancy Tool Sveučilišta Stanford

Mreža nedjelja, 21. prosinca 2025. u 14:07

Ti alati agregiraju desetke pokazatelja nacionalne učinkovitosti umjetne inteligencije, od istraživačkih rezultata i ulaganja do okvira privlačenja talenata i upravljanja. Rang lista ukazuje i na ekonomsku snagu, angažman u politici i javnu svijest o umjetnoj inteligenciji. Manje zemlje s visokim dohotkom poput Singapura i UAE-a nadmašuju mnoga veća gospodarstva u odnosu na svoju veličinu.  

Vodeći SAD, Kina i Indija

Na vrhu su Sjedinjene Američke Države, sa značajnom prednošću. Kina je na drugom mjestu sa snažnom istraživačkom i patentnom aktivnošću, dok Indija zbog brzorastućeg tehnološkog ekosustava i velikog broja talenata čvrsto zauzima treće mjesto.

Gospodarstva poput Južne Koreje, Ujedinjenog Kraljevstva, Singapura i Španjolske također postižu visoke rezultate, što ističe kako razne nacionalne strategije - poput singapurskog regulatornog pristupa sandboxa ili španjolskog usvajanja umjetne inteligencije u javnom sektoru - mogu ubrzati napredak umjetne inteligencije čak i u manjim gospodarstvima.

Sjedinjene Američke Države prednjače na ljestvici zahvaljujući svojoj dominaciji u privatnim ulaganjima, akademskim istraživanjima i aktivnostima startupa u području umjetne inteligencije. Njihovi domaći tehnološki divovi i plodne istraživačke institucije pokreću značajan udio globalnih inovacija u području umjetne inteligencije.

Kina slijedi, potaknuta brzim rastom publikacija o umjetnoj inteligenciji, podnošenja patenata i masovnog korištenja tehnologija umjetne inteligencije u svim industrijama. Unatoč zaostajanju za SAD-om u nekim područjima, Kina i dalje smanjuje jaz u razvoju modela i istraživačkim rezultatima.

Indijski plasman odražava njezinu rastuću bazu talenata za umjetnu inteligenciju i snažan digitalni ekosustav, iako se i dalje suočava s izazovima skaliranja istraživačke infrastrukture kako bi se mogla mjeriti s globalnim liderima. Vanjske analize slično pokazuju rastući angažman indijskih istraživača umjetne inteligencije i kreatora politika.

Osim prve tri, mnoge manje, ali bogate zemlje postižu dobre rezultate u odnosu na svoju veličinu. Nacije poput Singapura i Ujedinjenog Kraljevstva imaju koristi od potpornih političkih okvira, snažnog ljudskog kapitala i dinamičnih tehnoloških sektora. Ti im čimbenici pomažu da se nose s većim utjecajem u okruženju koje sve više oblikuje globalna konkurencija.



