Više od polovice telekomunikacijskih tvrtki koristi AI agente

Kako zgušnjavanje 5G mreže, rastući promet i sve veća složenost usluga dovode u pitanje stare operativne modele, operateri uvode AI agente u produkciju. To pomaže u stabilizaciji mreža, smanjenju operativnih troškova i zaštiti profitnih marži.

Agenti umjetne inteligencije u telekomunikacijama koriste se za izvršavanje tijekova rada koji prelaze različita operativna područja. Oni prate mrežne podatke u stvarnom vremenu, uočavaju probleme, povezuju podatke iz radio pristupnih mreža i osnovne infrastrukture te pokreću ispravke bez čekanja ljudskog odobrenja. Agenti rade unutar živih sustava, a ne na periferiji organizacije.

Prema izvješću tvrtke Google Cloud, 56% rukovoditelja telekomunikacijskih tvrtki izjavilo je da njihove organizacije aktivno koriste AI agente u produkciji, a gotovo polovica (43%) kaže da ih je već pokrenula 10 ili više. Važno je napomenuti da je 1 od 5 ispitanika također rekao da su ti agenti duboko ugrađeni u njihovo poslovanje.

Agenti u osnovnim i korisničkim tijekovima rada

Na primjer, Deutsche Telekom je implementirao RAN Guardian Agent s umjetnom inteligencijom koji kontinuirano prati performanse radio mreže, otkriva anomalije i autonomno pokreće korektivne radnje. Operater je rekao da taj sustav smanjuje vrijeme potrebno za dijagnostiku i korektivne zadatke s otprilike sat vremena na samo nekoliko minuta, poboljšavajući vrijeme odziva i smanjujući ovisnost o ljudskoj intervenciji.

Telefónica je implementirala AI agente za upravljanje mrežom u zatvorenoj petlji, s ciljem održavanja stabilnosti tijekom vršnih porasta prometa. Agenti obrađuju podatke iz osnovnih mrežnih elemenata, predviđaju ograničenja kapaciteta prije nego što mogu degradirati uslugu i automatski prilagođavaju politike usmjeravanja ili dodjeljuju više računalnih resursa. Zadaci koji su prije zahtijevali ručne radnje osoblja za mrežne operacije sada se izvršavaju automatski, što inženjerima omogućuje da se koncentriraju na planiranje kapaciteta i nadogradnje sustava.

AT&T je također najavio proširenje upotrebe agentske umjetne inteligencije kako bi uključio sustave usmjerene na korisnike. Tvrtka koristi agente za upravljanje ažuriranjima računa, pitanjima o naplati i zahtjevima za usluge pristupanjem sustavima za upravljanje odnosima s korisnicima, platformama za naplatu i procesima aktivacije usluga. AT&T također koristi AI agente u mrežnom inženjerstvu za ispitivanje obrazaca prometa, predlaganje promjena u mreži i simuliranje učinaka izmjena konfiguracije prije nego što se primijene . Izvijestili su o bržem vremenu rješavanja zahtjeva za korisničku podršku i poboljšanoj točnosti u planiranju mreže.

Prepreke usvajanju

Međutim, telekomunikacijski operateri i dalje se suočavaju s izazovima koji usporavaju usvajanje AI agenata. Prema IBM-u, integracija i upravljanje složenim podacima glavna je prepreka usvajanju AI za telekomunikacijske operatere, što je navelo 67% ispitanika, a slijedi naslijeđena IT infrastruktura, što je navelo 52%. Kao rezultat toga, mnogim operaterima nedostaju podatkovne platforme i inženjerski resursi potrebni za interno osposobljavanje AI sustava, što ih prisiljava na partnerstvo s pružateljima usluga u cloudu koji nude prethodno obučene modele prilagođene slučajevima upotrebe u telekomunikacijama. Rokovi uvođenja mogu se dodatno produžiti jer operateri validiraju performanse agenata na više mrežnih domena prije nego što odobre puni pristup produkciji.

Većina operatera posluje na naslijeđenim sustavima građenim dugi niz godina, s infrastrukturom koja nije dizajnirana za podršku API-jima u stvarnom vremenu ili automatizaciji. Kao što je Salesforce spomenuo, integracija AI agenata u te sustave je složena i zahtijeva dodatni middleware, nadogradnje infrastrukture i okvire upravljanja kako bi se definirale radnje koje agenti mogu poduzeti bez ljudskog nadzora.

Unatoč izazovima, rukovoditelji telekomunikacijskih tvrtki ostaju optimistični u pogledu utjecaja generativne umjetne inteligencije. PYMNTS Intelligence je prethodno otkrio da 67% rukovoditelja telekomunikacijskih tvrtki vjeruje da generativna umjetna inteligencija može poboljšati pružanje IT usluga, dok 85% vidi snažan potencijal umjetne inteligencije da pozitivno utječe i na poslovanje i na performanse mreže.

Telekomunikacijske organizacije također prijavljuju mjerljive dobitke od implementacije, prema studiji Google Clouda. Tvrtka je otkrila da je 72% ispitanika prijavilo povećanu produktivnost u IT tijekovima rada, a 55% navelo dobitke u tijekovima rada koji nisu povezani s IT-om. Rukovoditelji su također prijavili brže vrijeme do uvida, s 58%, i poboljšanu točnost, s 55%. Navedene su i sigurnosne prednosti, s 82% prijavom poboljšane identifikacije prijetnji, 72% jače inteligencije i odgovora na prijetnje te 58% bržeg vremena do rješavanja.