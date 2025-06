Kako izgledaju duge misije u bombarderu B-2? Evo što kažu rekorderi

U sklopu operacije Midnight Hammer sedam američkih bombardera B-2 Spirit letjelo je otprilike 37 sati kako bi bombardirali iranske nuklearne lokacije. No, to nije bio najduži let tih letjelica ikad.



Rekord dpripada Melvinu Deaileu i Brianu "Jethru" Nealu, dvojici umirovljenih pilota američkih Zračnih snaga koji su u listopadu 2001. godine izveli 44-satni let u sklopu jedne od prvih misija u Afganistanu nakon terorističkih napada 11. rujna. Ovo je njihova priča.

U vrijeme napada 11. rujna njih su dvojica bila usred godišnje vježbe, pa su pomislili kako je vijest o otetim zrakoplovima dio obuke. Ubrzo se pokazalo kako tomu nije tako, pa su se uputili u Afganistan s još nekoliko posada B-2.

Sami nabavili ležaj

Iako su dobro poznavali taj zrakoplov, letjeli su na njemu tek nekoliko puta mjesečno. Većinu vremena provodili su u trenažnom zrakoplovu T-38. Nikad nisu B-2 Spirit koristili za ratne operacije sve dok nisu u sitne sate iz zračne baze Whiteman u američkoj saveznoj državi Missouri krenuli prema Afganistanu.

Prije nego što su poletjeli, piloti su kupili ležaj za stražnji dio bombardera, dug nešto više od 1,8 metara, kako bi imali gdje leći u bombarderu vrijednom dvije milijarde američkih dolara. U njemu nisu proveli puno vremena – adrenalin prije akcije i let prema zapadu, prema Suncu, uzeli su svoj danak.

Kako bi se B-2 održalo u zraku potreban je samo jedan od dva pilota. Slijetanje, polijetanje, bacanje bombi i punjenje gorivom zahtijevaju oba člana posade.

Iscrpljujuće punjenje

Punjenje gorivom, bez kojeg ovakve duge misije nisu moguće, nije lak zadatak. Posade tankera moraju imati posebnu certifikaciju za punjenje gorivom različitih zrakoplova,. To iscrpljujuće iskustvo obično traje oko 30 minuta i jednako je teško za pilote bombardera i za one u tankeru.

B-2 tvrtke Northrop Grumman jedinstven je ne samo zbog svog neobičnog dizajna, već i zbog posebnih premaza za izbjegavanje radara. Čak i male ogrebotine na površini, poput one uzrokovane pogrešnim dopunjavanjem goriva, mogu utjecati na njegovu neprimjetnost.

Deaile i Neal morali su natočiti gorivo za svoj zrakoplov ukupno sedam puta tijekom dvodnevne misije. Iskustvo opisuju kao vrlo intenzivno – gorivo se toči u letu, pri brzinama od više stotina kolometara na sat. Poseban je problem to što dizajn B-2 generira uzgon koji neobično gura tanker tijekom dolijevanja goriva.

Nakon misije - pecanje

Njih su dvojica ispustili većinu svog smrtonosnog tereta prije nego što su napustili afganistanski zračni prostor. Taman kad su se spremili za povratak stigla je zapovijed o nastavku bombardiranja. Trebali su baciti zadnje četiri bombe (od njih ukupno 16), svaka težine oko 900 kilograma.

To je značilo kako će im za povratak trebati još više goriva i vremena. Prvotno poslani zračni tanker nije bio certificiran za B-2, pa su morali čekati dok nije pristigla posada koja zna što treba napraviti.

Nisu puno jeli, iako je hladnjak u stražnjem dijelu bio je pun grickalica, vjerojatno sušene govedine i grožđica, možda sendviča. Fokusirali su se na unos vode.

Nakon što su bacili posljednje bombe, piloti su se okrenuli prema jugu prema zračnoj bazi Diego Garcia u Indijskom oceanu. Znajući da će završiti na otoku, Neal je spakirao dio opreme koji se obično ne viđa u bombarderu B-2 - svoj štap za pecanje.

Druga posada preuzela je Spirit of America, a Neal i Deaile uskočili su u vojni transportni zrakoplov natrag u Missouri.