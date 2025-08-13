Globalna prodaja poluvodiča u industriji (1980. – 2024.)

Međutim, taj je udio stalno opadao, pavši na oko 20% do 2010-ih kako se uloga Azije širila. Azija je nadmašila Ameriku 1985. godine, a Kina se pojavila kao najveće tržište jedne zemlje u 2010-ima.

Europski udio smanjio se s više od 30% početkom 1980-ih na samo 8,1% u 2024. godine. Japan, nekada dominantan igrač s oko 40% tržišnog udjela sredinom 1980-ih, smanjio je svoj udio na 7,4% do 2024. godine.

Posljednjih godina SAD je ponovno zauzeo poziciju. Udio Amerike porastao je s 22,0% u 2018. na 25,5% u 2023., a skočio je na 30,9% u 2024. godini - potaknut valom ulaganja povezanih s umjetnom inteligencijom - premašivši kineskih 28,9%.