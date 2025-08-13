Gdje sve rade roboti?

Promatrajući prihod koji se očekuje od robotike u 2025. godini, medicinski sektor troši najveći udio s 27 posto

Industrija koristi robote u području kirurgije, ali primjene uključuju i one u područjima dezinfekcije, rehabilitacije i transporta potrepština.

Korištenje robota za kućanske usluge naglo je poraslo posljednjih godina i očekuje se da će 2025. godine dosegnuti gotovo 20 posto prihoda od robotike. Druge primjene u uslužnoj industriji dodaju dodatnih 10 posto. Iako je pojava robotskih usisavača stvorila tu statistiku, robotski kosilice travnjaka također su dio jednadžbe. U uslužnoj industriji robotski poslužitelji možda još nisu toliko rašireni, ali su skuplji po komadu. Roboti barista također su već futuristička stvarnost.

Dodatna područja - zasad sva u postotnim brojkama - uključuju industriju zabave, električnu i elektroničku industriju, kao i automobilsku, logističku, poljoprivrednu i kemijsku industriju.