ChatGPT je zabranjen ili nedostupan u 20 zemalja

Veliki kineski vatrozid je izraz koji se koristi za opisivanje infrastrukture kineske vlade za internetsku cenzuru

Kombinira zakonodavstvo, tehnološko filtriranje i mehanizme nadzora. Ukratko, ChatGPT je zabranjen u Kini jer se web stranica i API-ji OpenAI-ja nalaze na američkim poslužiteljima. Korištenje VPN-a je uobičajeno rješenje, ali i to može biti kriminalizirano u Kini.

Ostale zemlje imaju zabranu zbog vladine cenzure ili rijetko zbog zaštite privatnih podataka.