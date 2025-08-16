Ovaj robot može sam slagati rublje

Robot koristi ruke s više prstiju pri hvatanju ručnika. Također izvodi različite strategije savijanja, oporavlja se od pogrešaka poput hvatanja više ručnika odjednom i izvodi fine manipulacije.

Mreža subota, 16. kolovoza 2025. u 11:30
📷 Figure (YouTube)
Figure (YouTube)

Tvrtka Figure je podijelila video u kojem robot slaže svježe oprane ručnike. Tvrde kako je to prvi humanoidni robot sposoban potpuno autonomno slagati rublje.

Figure 02 koristi isti model Helix Vision Language Action (VLA) koji je tvrtka već primijenila za zadatke industrijske logistike, ali sada s novim skupom podataka za slaganje rublja. Navodno bez teleoperacije ili specijaliziranih ručno kodiranih uputa. Umjesto toga, oslanja se na end-to-end neuronsku mrežu.

Video prikazuje stvarni napredak u jednom od područja koje inženjeri robotike još smatraju izuzetno izazovnim: manipulacija predmetima, posebno mekim i fleksibilnim. Ručnici se mogu deformirati, stalno mijenjaju oblik, nepredvidivo se savijaju i skloni su gužvanju ili zapetljavanju.

Ne postoji fiksna geometrija koju treba pamtiti, niti jedna 'ispravna' točka hvata. Uspjeh zahtijeva finu, koordiniranu kontrolu prstiju za praćenje rubova, stiskanje kutova, zaglađivanje površina i prilagođavanje u stvarnom vremenu.

Testiranje u kućnim okruženjima trebalo bi početi tijekom ove godine. Cijena zasad nije poznata.



