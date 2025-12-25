Globalno tržište pametnih satova doživjelo rast u 2025.

Predviđa se da će globalne isporuke pametnih satova do kraja 2025. porasti za 7% u odnosu na prethodnu godinu, krećući se prema rastu nakon prvog pada u 2024., navodi tvrtka Counterpoint Research

Gorden Knezović četvrtak, 25. prosinca 2025. u 12:55
📷 libre-software.net Johannes Eva
libre-software.net Johannes Eva

U 2025. godini globalni krajolik pametnih satova značajno se promijenio, što je istaknulo uvođenje novih hardverskih i softverskih značajki, rastuća preferencija potrošača za pametne satove srednje i premium klase te povećani fokus industrije na funkcionalnosti povezane sa zdravljem. Oporavak je predvodio Huawei, a podržala ga je nova linija Appleovih proizvoda.

U 2025. godini industrija pametnih satova istaknula se valom inovacija vođenih značajkama koje su temeljno povećale mogućnosti uređaja. Integracija umjetne inteligencije, 5G podrška, satelitska povezivost i primjena MicroLED zaslona bili su među najznačajnijim dodacima. Čak i modeli nižih cijena sada nude iskustva temeljena na umjetnoj inteligenciji i poboljšane zdravstvene senzore kako bi ponovno privukli korisnike koji su se prije odmakli od osnovnih pametnih satova. Taj obnovljeni fokus na nadogradnje značajki i vrijednost za korisnike dobiva na zamahu i očekuje se da će podržati rast tržišta u 2025. godini. 



