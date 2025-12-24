Na Sjevernom polu život buja tri kilometra ispod površine oceana

Ispod hladnih oceana i pod visokim tlakom molekule vode i plina skupljaju se u kristalne krutine zvane plinski hidrati. Tijekom istraživačkog krstarenja oko Sjevernog pola, znanstvenici su naišli na najdublji plinski hidrat ikad pronađen - neuhvatljivu pukotinu na morskom dnu koja sadrži bezbroj znanstvenih blaga. Rezultati su objavljeni u časopisu Nature Communications.



Hidratni humci Freya nalaze se ispod grebena Molloy u blizini Grenlanda. Otkriveni su u svibnju 2024. godine. Smješteni na dubini od gotovo 3640 metara, humci su najdublji otvori te vrste ikad otkriveni. Tim je također uočio zapanjujući stup metana visok 3300 metara koji se diže kroz vodeni stupac, što je također bio rekord.



Novootkriveni hidratni humci su hladni procjepi plinskih hidrata. Poput hidrotermalnih otvora, hladni procjepi obično se pojavljuju kao pukotine na morskom dnu koje propuštaju tekućine bogate ugljikovodicima. Dvije značajke imaju neke sličnosti, ali se razlikuju na važne načine.

Na primjer, kao što im ime kaže hladni procjepi su relativno hladniji, i emitiraju naftu i metan uz ugljikovodike. Također su dugotrajniji od hidrotermalnih otvora, koji su obično hlapljivi i kratkotrajni jer nastaju vulkanskom aktivnošću.



Teoretski, ne postoji ograničenje dubine za to koliko duboko hladni procjep može održati stabilnost. Međutim, dosad nije pronađen niti jedan dublji od oko 2000 metara.



Budući hladni izvori traju dugo, bogat niz morskih stvorenja stvara dom za sebe u blizini pukotine. Sukladno tome, istraživači su identificirali kemosintetske zajednice - sićušna stvorenja koja žive na kemikalijama, a ne na sunčevoj svjetlosti - koja napreduju u blizini hladnog izvora, poput cjevastih crva, puževa i amfipoda.



Iznenađujuće, mnoga stvorenja pronađena u blizini hladnih izvora bila su biološki povezana s onima koja žive u blizini hidrotermalnih otvora. Ova će veza biti ključna za razmatranje prilikom formiranja budućih planova očuvanja.



Ali, to nije bilo sve. Kada je tim odležao termogeni plin i sirovu naftu iz blizine pukotine, otkrio je kako je tlo najvjerojatnije iz miocena - dakle, prije otprilike pet do 23 milijuna godina. Čini se kako humci nisu statični, već se formiraju, destabiliziraju i urušavaju s vremenom, reagirajući na tektoniku, duboki toplinski tok i promjene u okolišu.