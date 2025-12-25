Ne čekajte sniženja, kaže IDC, laptopi će poskupjeti i do devet posto

Svi koji žele nadograditi svoj računalni sustav trebali bi to učiniti što je prije moguće. Sniženja cijena neće biti - umjesto toga, nastavit će rasti.

Mreža četvrtak, 25. prosinca 2025. u 06:15
📷 Liam Briese (Unsplash)
Liam Briese (Unsplash)

Istraživačka tvrtka IDC predviđa kako bi prosječna cijena računala mogla porasti do osam posto u 2026. godini zbog globalne nestašice memorijskih čipova (RAM i NAND). Jedan od glavnih uzroka je nagli porast potražnje za HBM memorijom za podatkovne centre umjetne inteligencije, koja je prioritet u odnosu na proizvodnju potrošačke memorije, što je manje profitabilno za proizvođače.

IDC prognozira kako bi se tržište osobnih računala moglo smanjiti za između 2,4 i 8,9 posto u 2026. kao rezultat nestašice. Dobavljači osobnih računala signaliziraju široka povećanja cijena kako se pritisci na troškove pojačavaju u drugoj polovici 2026. 

Lenovo, Dell, HP, Acer i ASUS upozorili su klijente na teže uvjete koji predstoje, potvrđujući povećanja od 15-20 posto i resetiranje ugovora kao odgovor cijele industrije. Najveći teret mogao bi pasti na dobavljače niže razine, često lokalne, kao i na one koji sami sastavljaju računala. To predstavlja priliku za velike proizvođače originalne opreme za stjecanje udjela u prostoru igara pozicioniranjem unaprijed sastavljenih sustava kao onih koji nude veću vrijednost, naglasili su u IDC-ju.

Cameron Crandall iz tvrtke Kingston, poznate po svojim flash memorijskim proizvodima, poručio je kako bi svi koji žele nadograditi svoj računalni sustav trebali bi to učiniti što je prije moguće. Sniženja cijena neće biti - umjesto toga, nastavit će rasti.



