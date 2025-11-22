Pametni satovi ulaze u doba satelitske povezivosti
Pametni satovi s omogućenim satelitskim prijenosom pojavljuju se kao sljedeća granica u ekosustavu nosivih uređaja, premošćujući zemaljske i nezemaljske mreže (non terresterial network, NTN)
Integracijom modema uskopojasne nezemaljske mreže (Narrowband-Non-Terrestrial Network, NB-NTN) standarda 3GPP, pametni satovi mogu održavati nisku potrošnju energije i globalnu povezivost za kritične poruke, praćenje i sigurnosne funkcije čak i u regijama bez pokrivenosti mobilnom mrežom.
Prema Counterpoint Research Smartwatch NTN Tracker & Forecast, predviđa se da će pametni satovi s mogućnošću satelitskog povezivanja porasti s 2% ukupnih isporuka u trećem tromjesečju 2025. na 28% do 2030. godine. Rano tržište (2025.-2026.) predvodit će vlasnička satelitska rješenja igrača poput Applea i Huaweija. Od 2027. godine nadalje, usvajanje će se ubrzati kako standardizirani NB-NTN postaje mainstream, a Google, Garmin i širi proizvođači Androida integriraju 3GPP kompatibilne satelitske modeme u svoje nosive uređaje.
Zasad su satelitske značajke uglavnom ograničene na premium pametne satove cijene iznad 500 američkih dolara, ali ta bi se prepreka trebala smanjiti kako se NB-NTN bude tržišno širio. Budući da NB-NTN ne zahtijeva dodatni hardver za satove s mobilnom vezom, proizvođači će ga vjerojatno prvo uvesti u premium segmentu. Međutim, konkurentski pritisak trebao bi postupno pogurati satelitsku povezivost u modele srednje klase. Sjeverna Amerika i Europa prednjače u prihvaćanju, a očekuje se da će Kina slijediti kako podrška ekosustava nastavlja jačati.
Početak komercijalizacije
Otkad je Apple 2022. godine predstavio svoju satelitsku SOS uslugu u pametnim telefonima, a Huawei 2023. godine povezivost temeljenu na Tiantongu, satelitska komunikacija prešla je iz niše u široku javnost. S obzirom na to da standardizirani NB-NTN sada počinje s komercijalizacijom, pametni satovi spremni su biti među prvima koji će ih prihvatiti zbog svog kompaktnog oblika i rastuće potražnje za 'stalno uključenom' povezivošću. Prihvaćanje satelitskih pametnih satova ubrzat će se jer korisnici traže pouzdanu komunikaciju izvan mobilne pokrivenosti, posebno tijekom aktivnosti poput planinarenja ili u područjima s neravnomjernom pokrivenošću. Uvođenje standardizirane NB-NTN tehnologije osigurat će globalnu kompatibilnost i rad s niskom potrošnjom energije, čineći satelitski pristup praktičnijim za kompaktne nosive uređaje. Napredak u čipsetima i integriranim antenama smanjit će složenost dizajna i troškove, dok će partnerstva operatora donijeti besprijekorne hibridne podatkovne planove. Zajedno, ti čimbenici će potaknuti satelitsku povezivost iz nišnih slučajeva upotrebe u široku javnost prihvaćanja pametnih satova.
Rana usvajanja
U trećem tromjesčju ove godine (Q3 2025) Apple je proširio svoje satelitske značajke na Apple Watch Ultra 3, omogućujući dvosmjerno NTN slanje poruka i SOS funkcionalnost kroz partnerstvo s Globalstarom. S9 SiP unutar sata podržava Globalstarovu L-pojasnu mrežu za komunikaciju u hitnim slučajevima i osnovnu razmjenu teksta, što Apple čini jednim od najranijih proizvođača nosivih satelitskih uređaja za široku potrošnju.
Googleov Pixel Watch 4 postao je prvi Wear OS pametni sat s pravom dvosmjernom NB-NTN povezivošću temeljenom na 3GPP-u. Omogućuje izravno satelitsko slanje poruka bez potrebe za uparenim pametnim telefonom, što označava važnu prekretnicu u integraciji Androida, Wear OS-a i standardiziranih satelitskih protokola.
Garmin, poznat po svojim nosivim uređajima usmjerenim na avanture na otvorenom, proširio je svoje mogućnosti s Fenixom 8 Pro, koji podržava dvosmjerno SOS i satelitsko slanje poruka diljem Sjeverne Amerike i Europe. Izgrađen na NB-NTN tehnologiji, jača Garminovu poziciju u sigurnosti i istraživanju korištenjem satelitskih mreža optimiziranih za vanjska i udaljena okruženja.
Huawei Watch Ultimate 2 (kineska verzija) donosi satelitsku komunikaciju putem Tiantong-1 GEO sustava putem China Telecoma. Podržava dvosmjerno slanje poruka, ali je ograničen na kinesko tržište.
Satelitska povezivost debitira u nekoliko premium modela, ali očekuje se da će se razviti u standardnu značajku uz mobilnu mrežu. Ta promjena potaknut će više proizvođača pametnih satova da uvedu uređaje s satelitskom vezom u svoje nadolazeće linije.
Evolucija ekosustava
Razvoj NB-NTN-a u nosivoj elektronici potaknut je napretkom u čipsetima, satelitskim operaterima i partnerstvima ekosustava. Platforme poput Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, Altair ALT1250, MLINK 210 i UNISOC V8821 integriraju NB-IoT i NTN mogućnosti, gradeći silicijsku bazu za sljedeću generaciju nosive elektronike spremne za satelite. Suradnja s operaterima kao što su Skylo, Sateliot, Omnispace i Lynk Global omogućuje standardiziranu NTN pokrivenost usklađenu s 3GPP okvirima. Istovremeno, dublja suradnja između proizvođača uređaja, mobilnih operatera i pružatelja satelitskih usluga postavlja temelje za besprijekorne hibridne zemaljsko-satelitske podatkovne planove.
Huawei i Apple započeli su trend svojim vlasničkim satelitskim rješenjima, ali standardizirani NB NTN podići će industriju na sljedeću razinu omogućujući stvarnu skalu. S boljom interoperabilnošću, nižim troškovima i širom podrškom ekosustava, pametni satovi povezani sa satelitima prijeći će iz nišnih značajki u mainstream upotrebu. Sljedeća faza konkurencije usredotočit će se na energetsku učinkovitost, glatko prebacivanje između mobilnih i satelitskih mreža i jača partnerstva sa satelitskim operaterima. Na kraju će pametni satovi povezani sa satelitima podići ideju o 'uvijek povezanom' na novu razinu, nudeći pokrivenost gdje god korisnici idu.