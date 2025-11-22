Pametni satovi ulaze u doba satelitske povezivosti

Pametni satovi s omogućenim satelitskim prijenosom pojavljuju se kao sljedeća granica u ekosustavu nosivih uređaja, premošćujući zemaljske i nezemaljske mreže (non terresterial network, NTN)

Integracijom modema uskopojasne nezemaljske mreže (Narrowband-Non-Terrestrial Network, NB-NTN) standarda 3GPP, pametni satovi mogu održavati nisku potrošnju energije i globalnu povezivost za kritične poruke, praćenje i sigurnosne funkcije čak i u regijama bez pokrivenosti mobilnom mrežom.

Penetracija isporuke pametnih satova s mogućnošću satelitskog prikaza (%), 3. tromjesečje 2025. u odnosu na 2030. godinu

Prema Counterpoint Research Smartwatch NTN Tracker & Forecast, predviđa se da će pametni satovi s mogućnošću satelitskog povezivanja porasti s 2% ukupnih isporuka u trećem tromjesečju 2025. na 28% do 2030. godine. Rano tržište (2025.-2026.) predvodit će vlasnička satelitska rješenja igrača poput Applea i Huaweija. Od 2027. godine nadalje, usvajanje će se ubrzati kako standardizirani NB-NTN postaje mainstream, a Google, Garmin i širi proizvođači Androida integriraju 3GPP kompatibilne satelitske modeme u svoje nosive uređaje.

Nedavna lansiranja pametnih satova povezanih sa satelitom od strane glavnih brendova

Zasad su satelitske značajke uglavnom ograničene na premium pametne satove cijene iznad 500 američkih dolara, ali ta bi se prepreka trebala smanjiti kako se NB-NTN bude tržišno širio. Budući da NB-NTN ne zahtijeva dodatni hardver za satove s mobilnom vezom, proizvođači će ga vjerojatno prvo uvesti u premium segmentu. Međutim, konkurentski pritisak trebao bi postupno pogurati satelitsku povezivost u modele srednje klase. Sjeverna Amerika i Europa prednjače u prihvaćanju, a očekuje se da će Kina slijediti kako podrška ekosustava nastavlja jačati.

Apple Watch Ultra 3

Početak komercijalizacije

Otkad je Apple 2022. godine predstavio svoju satelitsku SOS uslugu u pametnim telefonima, a Huawei 2023. godine povezivost temeljenu na Tiantongu, satelitska komunikacija prešla je iz niše u široku javnost. S obzirom na to da standardizirani NB-NTN sada počinje s komercijalizacijom, pametni satovi spremni su biti među prvima koji će ih prihvatiti zbog svog kompaktnog oblika i rastuće potražnje za 'stalno uključenom' povezivošću. Prihvaćanje satelitskih pametnih satova ubrzat će se jer korisnici traže pouzdanu komunikaciju izvan mobilne pokrivenosti, posebno tijekom aktivnosti poput planinarenja ili u područjima s neravnomjernom pokrivenošću. Uvođenje standardizirane NB-NTN tehnologije osigurat će globalnu kompatibilnost i rad s niskom potrošnjom energije, čineći satelitski pristup praktičnijim za kompaktne nosive uređaje. Napredak u čipsetima i integriranim antenama smanjit će složenost dizajna i troškove, dok će partnerstva operatora donijeti besprijekorne hibridne podatkovne planove. Zajedno, ti čimbenici će potaknuti satelitsku povezivost iz nišnih slučajeva upotrebe u široku javnost prihvaćanja pametnih satova.

Googleov Pixel Watch 4

Rana usvajanja

U trećem tromjesčju ove godine (Q3 2025) Apple je proširio svoje satelitske značajke na Apple Watch Ultra 3, omogućujući dvosmjerno NTN slanje poruka i SOS funkcionalnost kroz partnerstvo s Globalstarom. S9 SiP unutar sata podržava Globalstarovu L-pojasnu mrežu za komunikaciju u hitnim slučajevima i osnovnu razmjenu teksta, što Apple čini jednim od najranijih proizvođača nosivih satelitskih uređaja za široku potrošnju.

Googleov Pixel Watch 4 postao je prvi Wear OS pametni sat s pravom dvosmjernom NB-NTN povezivošću temeljenom na 3GPP-u. Omogućuje izravno satelitsko slanje poruka bez potrebe za uparenim pametnim telefonom, što označava važnu prekretnicu u integraciji Androida, Wear OS-a i standardiziranih satelitskih protokola.

Garmin, poznat po svojim nosivim uređajima usmjerenim na avanture na otvorenom, proširio je svoje mogućnosti s Fenixom 8 Pro, koji podržava dvosmjerno SOS i satelitsko slanje poruka diljem Sjeverne Amerike i Europe. Izgrađen na NB-NTN tehnologiji, jača Garminovu poziciju u sigurnosti i istraživanju korištenjem satelitskih mreža optimiziranih za vanjska i udaljena okruženja.

Huawei Watch Ultimate 2 (kineska verzija) donosi satelitsku komunikaciju putem Tiantong-1 GEO sustava putem China Telecoma. Podržava dvosmjerno slanje poruka, ali je ograničen na kinesko tržište.

Satelitska povezivost debitira u nekoliko premium modela, ali očekuje se da će se razviti u standardnu ​​značajku uz mobilnu mrežu. Ta promjena potaknut će više proizvođača pametnih satova da uvedu uređaje s satelitskom vezom u svoje nadolazeće linije.

Garmin Fenix 8 Pro

Evolucija ekosustava

Razvoj NB-NTN-a u nosivoj elektronici potaknut je napretkom u čipsetima, satelitskim operaterima i partnerstvima ekosustava. Platforme poput Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, Altair ALT1250, MLINK 210 i UNISOC V8821 integriraju NB-IoT i NTN mogućnosti, gradeći silicijsku bazu za sljedeću generaciju nosive elektronike spremne za satelite. Suradnja s operaterima kao što su Skylo, Sateliot, Omnispace i Lynk Global omogućuje standardiziranu NTN pokrivenost usklađenu s 3GPP okvirima. Istovremeno, dublja suradnja između proizvođača uređaja, mobilnih operatera i pružatelja satelitskih usluga postavlja temelje za besprijekorne hibridne zemaljsko-satelitske podatkovne planove.

Huawei Watch Ultimate 2

Huawei i Apple započeli su trend svojim vlasničkim satelitskim rješenjima, ali standardizirani NB NTN podići će industriju na sljedeću razinu omogućujući stvarnu skalu. S boljom interoperabilnošću, nižim troškovima i širom podrškom ekosustava, pametni satovi povezani sa satelitima prijeći će iz nišnih značajki u mainstream upotrebu. Sljedeća faza konkurencije usredotočit će se na energetsku učinkovitost, glatko prebacivanje između mobilnih i satelitskih mreža i jača partnerstva sa satelitskim operaterima. Na kraju će pametni satovi povezani sa satelitima podići ideju o 'uvijek povezanom' na novu razinu, nudeći pokrivenost gdje god korisnici idu.