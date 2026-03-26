Ruska tvrtka lansirala je prvu seriju konkurentskih satelita Starlinku

Ruska zrakoplovna tvrtka lansirala je prvu seriju satelita u niskoj orbiti koji će na kraju činiti konstelaciju satelitskog interneta u sklopu projekta koji bi trebao konkurirati SpaceX-ovom Starlinku

Prvi elementi državno financirane satelitske konstelacije, poznate kao Rassvet, trebali su biti lansirani u svemir krajem prošle godine, ali su kašnjenja pomaknula početak lansiranja na ovaj mjesec.

Bureau 1440, privatna zrakoplovna tvrtka koja razvija mrežu, izjavila je za Kommersant da je u svemir lansirano 16 satelita. Tvrtka je navela da će sateliti proći sistemske provjere prije nego što se premjeste u svoje ciljane orbitalne položaje.

Konstelacija satelitskog interneta namijenjena je pružanju širokopojasnog pristupa internetu diljem Rusije i služi kao domaća alternativa Starlinku, u vlasništvu milijardera Elona Muska.

Aleksej Šelobkov, izvršni direktor matične tvrtke ICS Holdinga, tvrtke Bureau 1440, rekao je za Kommersant da će sljedeća faza raspoređivanja Rassveta uključivati ​​još desetke lansiranja.

Šef Roskosmosa Dmitrij Bakanov prethodno je izjavio da je planirano da više od 900 satelita u niskoj orbiti u mreži Rassvet bude lansirano u svemir do 2035. godine. Očekuje se da će komercijalne operacije koje uključuju više od 250 satelita u konstelaciji započeti negdje sljedeće godine.

SpaceX-ova mreža Starlink rasporedila je više od 7.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti od prvih lansiranja 2019. godine.

Ruska vlada je za razvoj Rassveta namijenila 1,26 milijardi dolara. Bureau 1440 planira uložiti dodatnih 4 milijarde dolara vlastitih sredstava do 2030. godine.