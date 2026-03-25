Anthropicov Claude od sad može preuzeti vaše računalo

Anthropic je objavio kako sada možete dopustiti Claudeu preuzimanje kontrolu nad vašim računalom kako bi obavljao zadatke poput slanja datoteke koju ste ostavili na tvrdom disku. Ova značajka zasad funkcionira samo za pretplatnike na Claude Pro i Claude Max te na računalima s MacOS-om.



Claude će, tvrde u Anthropicu, tražiti prave alate za dovršetak zadatka putem konektora s aplikacijama poput Googleovog kalendara ili Slacka. Ako alat ili konektor nisu dostupni, Claude može ručno izvršiti zadatak tipkanjem ili pomicanjem kursora. Može koristiti programe poput vašeg web preglednika, razvojne alate i otvarati datoteke.



Kada izvršava ove zadatke, može koristiti računalo kao što biste to inače činili - pomicanjem i klikanjem. Jedina je razlika u tome što bi Claude trebao uvijek unaprijed tražiti dopuštenje. I trebali bi ga moći spriječiti u bilo kojem trenutku.



Prepuštanje računala AI agentu može biti praktično, ali je i sigurnosni rizik jer umjetna inteligencija može brzo i uz malo upozorenja poduzeti velike, ponekad dramatične akcije. Također ju mogu preuzeti i zlonamjerni akteri. U Anthropicu tvrde kako su ugradili zaštitne mjere kako bi smanjio rizike. Sustav će automatski skenirati u potrazi za sumnjivim aktivnostima. Ipak, savjetuju suzdržavanje od korištenja Claudea za osjetljive podatke.