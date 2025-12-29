Vlasništvo nad kriptovalutama u porastu u Europi

Kriptovalute su imale turbulentnu 2025. godinu, posebno su doživjele veliki pad kada je američki predsjednik Donald Trump u listopadu zaprijetio novim tarifama Kini

Međutim, gledajući dugoročnije trendove, vlasništvo nad tom imovinom raste diljem Europe.

Više od 90% ljudi u dobi od 18 i više godina u glavnim europskim gospodarstvima svjesno je kripto-imovine ili kriptovaluta.

To je prema izvješću 'Web3 industrija u Francuskoj i Europi' tvrtke Adan, koje koristi podatke s početka 2025. godine.

Iako je vrijednost imovine fluktuirala u 2025. godini, vlasništvo nad kriptovalutama stalno raste diljem Europe.

Prema istraživanju Europske središnje banke, 9% odraslih u eurozoni posjedovalo je kripto imovinu u 2024. Među 20 zemalja eurozone, vlasništvo se kreće od 6% u Nizozemskoj i Njemačkoj do 15% u Sloveniji - iako su razlike među zemljama općenito male.

Iza Slovenije na ljestvici su Grčka, a zatim Irska, Hrvatska, Cipar, Litva i Austrija, koje dijele sljedeću poziciju.

Razlozi razlika među zemljama

„Razlike u udjelima vlasništva među zemljama obično su uzrokovane kombinacijom digitalne primjene, sklonosti preuzimanju rizika i lokalne tržišne strukture“, rekao je za Euronews Business glavni direktor za rizike i usklađenost u BCB Grupi James Sullivan te dodao: „Zemlje s visokim stupnjem financijskih inovacija i mlađom, obično muškom, bazom investitora obično prednjače“.

Također je naglasio da su lokalni regulatorni i ekonomski čimbenici ključni. Na tržištima gdje su tradicionalne investicijske mogućnosti ograničene, kriptovalute se mogu koristiti spekulativno, a snažne kampanje za podizanje svijesti, poput onih u Italiji, mogu potaknuti njihovo usvajanje.

Ujedinjeno Kraljevstvo, iako nije u eurozoni, i dalje pokazuje visok obujam transakcija, zauzimajući treće mjesto u svijetu iza SAD-a i Indije od 2024. godine, prema Sullivanu.

Udvostručenje vlasništva u dvije godine

Vlasništvo nad kriptoimovinom poraslo je u gotovo svakoj zemlji eurozone između 2022. i 2024. Nizozemska je bila jedina zemlja u kojoj je stopa ostala ista, a podaci za 2022. godine nisu dostupni za Hrvatsku. U cijeloj eurozoni vlasništvo je poraslo s 4% u 2022. na 9% u 2024. godini.

Grčka i Litva zabilježile su najveće skokove, svaka s porastom od 10 postotnih bodova. Cipar, Belgija, Irska, Austrija, Slovačka, Slovenija, Portugal i Italija također su zabilježili porast od 7 bodova ili više.

James Sullivan izjavio je da značajan porast potvrđuje jačanje interesa europskih maloprodajnih tvrtki, pokazujući da su prethodne zimske hladnoće vezane uz kriptovalute sada daleka uspomena za potrošače.

„Ovo rastuće povjerenje pripisuje se cikličkom povratku globalnog tržišnog zamaha, ali ključno je i zaštiti potrošača koju pruža uredba o tržištima kripto imovine (MiCA) ,“ rekao je Sullivan za Euronews Business.

MiCA uvodi jedinstvena tržišna pravila EU za kriptovalute, koja pokrivaju imovinu koja nije regulirana postojećim zakonodavstvom o financijskim uslugama.

„MiCA signalizira da EU prepoznaje sektor kao mainstream, što stvara povjerenje i privlači nove investitore koji su prije bili oprezni.“

Kupljeno kao investicija

Ulaganje je daleko glavni razlog zašto ljudi koriste kriptovalute. U eurozoni, 64% vlasnika kaže da imovinu koriste kao investiciju, dok je samo 16% koristi za plaćanja. Dodatnih 19% izvještava da koristi kriptovalute u obje svrhe.

Udio ljudi koji koriste kriptoimovinu prvenstveno za ulaganja najveći je u Nizozemskoj (90%) i Njemačkoj (82%), iako obje zemlje imaju neke od najnižih stopa vlasništva u eurozoni. Najveći udio korištenja plaćanja je u Francuskoj (25%).

James Sullivan, glavni direktor za rizike i usklađenost u BCB Grupi BCB Group

"Tržište ostaje spekulativno"

Sullivan je istaknuo da razlika između investicijskih i platnih svrha naglašava da je tržište kriptovaluta i dalje pretežno spekulativno i usmjereno na ulaganja.

„Iako kriptovalute, posebno stablecoini, nude opipljive transakcijske pogodnosti, njihova upotreba kao svakodnevnog novca još je uvijek relativno nepoznata i znatno je niža od tradicionalnih metoda poput kartica i gotovine za potrošače“, rekao je v.

Istaknuo je da unatoč značajnom institucionalnom prihvaćanju, većina europskih potrošača ne koristi kriptovalute za svakodnevne transakcije.

„Dugoročni pomak prema korisnosti uvelike će ovisiti o uspjehu MiCA-e u reguliranju stabilnih kovanica denominiranih u eurima i njihovoj besprijekornoj integraciji u postojeće platne infrastrukture, izazov koji ostaje ključni fokus ESB-a“, rekao je Sullivan.