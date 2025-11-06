Najpreuzimanije aplikacije po državama u Europi u 2024. godini

Za većinu europskih zemalja, prema objavi Maps.Interlude, kineska aplikacija za kupovinu Temu bila je najpreuzimanija

Gorden Knezović četvrtak, 6. studenog 2025. u 08:45

Temu aplikacija je najviše preuzimana u 17 europskih država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Danska, Francuska, Njemačka, Island, Irska, Malta, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugal, Španjolska, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo.

ChatGPT

ChatGPT bio je najpreuzimanija aplikacija u Hrvatskoj te u još 10 europskih zemalja: Austrija, Cipar, Estonija, Grčka, Mađarska, Luksemburg, Rumunjska, Slovenija, Švedska i Švicarska.

Specifične zemlje bile su Bjelorusija gdje je najpreuzimanja aplikacija bila digitalna platforma na kojoj možete pronaći gotovo sve: od pahuljastih papuča s jednorogom do perilice rublja Wildberries, Belgija i Slovačka u kojima je bila najpreuzimanija aplikacija Klarna, koja omogućuje model kupi sada, plati kasnije, u Češkoj je najpreuzimanija bila aplikacija za gledanje video sadržaja na češkom jeziku Oneplay, u Finskoj Instagramova aplikacija za tekstualne razgovore Teme, na Kosovu aplikacija navigacije u kojoj se saznaju informacije o stanjima na cesti na osnovu dojava drugih vozača Waze, u Italiji i Crnoj Gori najpreuzimanija aplikacija bila je TikTok, u Latviji aplikacija namijenjena stanovnicima Litve da se pripreme za neočekivane situacije i brzo reagiraju tijekom ekstremnih događaja, u Latviji lokalna aplikacija trgovine mješovitom robom Maxima, u Nizozemskoj aplikacija za razmjenu poruka Signal, u Rusiji WhatsApp, u Srbiji aplikacija za vraćanje izbrisanih fotografija i videozapisa te njihovu obnovu All Recovery, a u Bugarskoj, vjerovali ili ne, Tetris.

Temu

Temu je kineska online trgovina, pokrenuta 2022. godine od PDD Holdingsa, a nudi širok raspon proizvoda - od mode i elektronike do kućanskih potrepština - po znatno sniženim cijenama zahvaljujući tome što izravno povezuje potrošače s proizvođačima uklanjanjem troškova posredovanja. Temu koristi gamificirana iskustva kupovine, poput odbrojavanja i nagrada, koja su posebno dobro primljena kod potrošača generacije Z, zbog čega je i jedna od najpreuzimanijih aplikacija i među 18 do 24-godišnjacima u SAD-u.

Nije baš sve bajno

Istrage su izazvale zabrinutost oko sigurnosti određenih proizvoda koji se prodaju na Temuu.

Temu se suočio s optužbama u vezi s etikom u svom lancu opskrbe. Izvješće američkog Kongresa istaknulo je „izuzetno visok rizik“ da su neki proizvodi koji se prodaju na Temuu povezani s prisilnim radom, posebno s ujgurskim muslimanima u kineskoj regiji Xinjiang.

Izražena je zabrinutost zbog Temuovih praksi prikupljanja podataka. Platforma je optužena za traženje suvišnih dozvola od strane korisnika, što dovodi do potencijalnih problema s privatnošću podataka.

Temu je optužen za korištenje „mračnih obrazaca“ – dizajnerskih izbora koji manipuliraju ponašanjem korisnika – kako bi potaknuo veću potrošnju. Ove prakse mogu kršiti propise o zaštiti potrošača u raznim jurisdikcijama.



