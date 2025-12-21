Airbus želi migrirati ključne aplikacije u suvereni europski cloud

Europska zabrinutost za njene digitalne podatke kao i za samo korištenje digitalnih aplikacija nije samo teoretska

Naime, glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Karim Khan navodno je izgubio pristup svojoj Microsoftovoj e-pošti nakon što ga je Trump sankcionirao zbog kritiziranja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, iako Microsoft niječe obustavu usluga ICC-a.

Karim Khan, glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC) nedavno je ostao bez usluga Microsofta jer se njegove kritike izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nisu svidjele predsjedniku SAD

Airbus priprema se za raspisivanje velikog ugovora za migraciju kritičnih radnih opterećenja u digitalno suvereni europski cloud - ali procjenjuje da je šansa za pronalazak odgovarajućeg pružatelja usluga samo 80/20, ekskluzivno je objavio The Register.

Proizvođač zrakoplovne opreme, koji je već konsolidirao svoje podatkovne centre i koristi usluge poput Google Workspacea, sada želi premjestiti ključne lokalne aplikacije, uključujući ERP, sustave za izvršenje proizvodnje, CRM i upravljanje životnim ciklusom proizvoda (dizajn zrakoplova), u cloud.

„Trebam suvereni cloud jer je dio informacija izuzetno osjetljiv s nacionalne i europske perspektive. Želimo osigurati da te informacije ostanu pod europskom kontrolom“, rekla je za The Register izvršna potpredsjednica za digitalne tehnologije u Airbusu Catherine Jestin.

Pokretač je pristup novom softveru. Proizvođači poput SAP-a razvijaju inovacije isključivo u cloudu, gurajući kupce prema platformama poput S/4HANA-e.

Zahtjev za prijedloge pokreće se početkom siječnja, a odluka se očekuje prije ljeta 2026. godine. Ugovor – za koji se smatra da je vrijedan više od 50 milijuna eura – bit će dugoročan (do deset godina), s predvidljivošću cijena tijekom razdoblja.

Airbus je jedan od glavnih proizvođača ključnog modula Orion za NASA-inu misiju povratak ljudi na Mjesec - Artemis

Europski digitalni suverenitet?

Skupina tehnoloških tvrtki i lobista želi da Europska komisija (EK) poduzme mjere kako bi se smanjila ovisnost regije o digitalnim uslugama i infrastrukturi u stranom vlasništvu, prije svega u vlasništvu tvrtki iz SAD.

U otvorenom pismu predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i izvršnoj potpredsjednici za tehnološki suverenitet Henni Virkkunen, skupina od gotovo 100 organizacija predložila je stvaranje suverenog infrastrukturnog fonda za ulaganje u ključne tehnologije i smanjenje ovisnosti o američkim korporacijama.

U pismu se ukazuje na nedavne događaje, uključujući farsičan Münchenski sigurnosni sastanak, kao znak "surove geopolitičke stvarnosti s kojom se Europa sada suočava" te se navodi da je izgradnja strateške autonomije u ključnim sektorima sada hitan imperativ za europske zemlje.

Catherine Jestin, izvršna potpredsjednica za digitalne tehnologije u Airbusu priznaje svu složenost europskog plana suverenih digitalnih podataka

Potpisnici uključuju zrakoplovnog diva Airbus, francuski Dassault Systèmes, europskog operatera clouda OVHcloud, dizajnera čipova SiPearl, tvrtku otvorenog koda Nextcloud i niz drugih, uključujući organizacije poput Europske startup mreže.

OVHcloud je izjavio da grupa poziva "na kolektivnu strategiju industrijske politike kako bi se ojačala konkurentnost i strateška autonomija Europe. Uvjereni smo da je to pretpostavka onoga što se nadamo da će biti veći pokret cijelog ekosustava."

Prijedlozi uključuju državni infrastrukturni fond, koji bi mogao podržati javna ulaganja, posebno u sektorima s intenzivnim kapitalom poput poluvodiča, uz "značajno dodatno izdvajanje i/ili jamstvo sredstava" od strane Europske investicijske banke (EIB) i nacionalnih tijela za javno financiranje.

Također se predlaže da bi trebao postojati formalni zahtjev da javni sektor "kupuje europsko" i nabavlja svoje IT zahtjeve iz europskih rješenja koja su sama sastavila, uz priznavanje da to može uključivati ​​složene lance opskrbe sa stranim komponentama.

potpisnici pisma predsjednici EK u kojem europska industrija poziva na snažnu predanost suverenoj digitalnoj infrastrukturi

Dare i EuroStack

Nedavno je pokrenut projekt DARE za razvoj hardvera i softvera temeljenog na otvorenoj RISC-V arhitekturi, uz financiranje EuroHPC JU-a, dok su se istovremeno izražavali strahovi od dominacije američkih tvrtki za cloud na europskom tržištu.

Takve su zabrinutosti pojačane nedavnim akcijama, poput sugestije da bi SAD mogao prekinuti pristup Starlinkovim internetskim uslugama u Ukrajini kao strategiju političkog pregovaranja. Vlasnik Starlinka Elon Musk kasnije je porekao da će se to ikada dogoditi.

U pismu se napominje da su ta pitanja već iznesena u okviru inicijative EuroStack, koju čine mnoge tvrtke koje su potpisale pismo predsjednici EK von der Leyen.

S druge strane Atlantika, Udruženje računalne i komunikacijske industrije (CCIA) nedavno je objavilo izvješće u kojem tvrdi da se američke tvrtke suočavaju sa "značajnim financijskim teretima" zbog digitalnih propisa Europske unije.

U njemu se navodi da američke tehnološke tvrtke gube "milijarde" zbog toga što se moraju pridržavati propisa poput Zakona o digitalnim tržištima (DMA) i moraju dobiti privolu korisnika za korištenje njihovih podataka u reklamne svrhe.