Europa je 2025. godine proizvela 25 jednoroga, 60% više od 2024. i 71% više od 2023.
Godinama su tehnološke tvrtke koje su postajale jednorozi, to jest tvrtke koje vrijede najmanje milijardu američkih dolara, dolazile samo iz SAD-a ili Kine. Više nije tako...
No, to se posljednjih godina mijenja. Europa sada gradi tvrtke koje postaju jednorozi u području financijske tehnologije, umjetne inteligencije, biotehnologije, klime i infrastrukture, tvrtke s globalnim ambicijama.
2025. je godina do sada najvećeg financiranja tehnoloških tvrtki u Europi. Takvo financiranje premašilo je 45 milijardi dolara.
Gradovi poput Manchestera, Münchena i Stockholma postala su nova žarištima jednoroga.
Popis jednoroga iz 2025. godine:
Velika Britanija
- Fuse Energy: pružatelj obnovljive energije, opskrba/trgovina električnom energijom i plinom
- MUBI: neovisno globalno emitiranje i distribucija filmova
- Nothing: dizajn jedinstvenih telefona i potrošačke elektronike
- Nscale: AI infrastruktura za implementaciju i skaliranje modela strojnog učenja
- Tide: platforma za digitalno bankarstvo za mala poduzeća i freelancere
- PhysicsX: softver za simulaciju inženjerstva i dizajna s umjetnom inteligencijom
- Aaru: platforma za razvoj AI agenata za automatizaciju poduzeća
- Verdiva Bio: biotehnologija, proizvodnja oralnih GLP-1 lijekova
- Isomorphic Labs Lab: AI za otkrivanje lijekova i biomedicinska predviđanja.
Njemačka
- Quantum Systems: obrambeni dronovi s umjetnom inteligencijom
- Parloa: sutomatizacija glasa/SaaS za poduzeća s umjetnom inteligencijom
- n8n: platforma za automatizaciju tijeka rada koja omogućuje integraciju aplikacija, podataka i AI
- Black Forest Labs: generativna AI za stvaranje slika i videa
Švedska
- Neko Health: preventivna zdravstvena skrb, inovacije u medicinskoj tehnologiji
- Lovable: platforma bez kodiranja za izradu softvera pokretanog umjetnom inteligencijom
- Sana: AI platforma za alate za poduzetničko znanje i agentske kopilote
Nizozemska
- Framer: alat za izradu web stranica pokretan umjetnom inteligencijom za dizajnere i poduzeća
- Destinus: razvoj hipersoničnih zrakoplova za ultrabrzi prijevoz tereta i putnika
Francuska
- poolside: AI asistent za kodiranje za razvoj softvera
Portugal
- TEKEVER: bespilotne letjelice, robotika, obrambene/sigurnosne platforme.
Italija
- Namirial: usluge digitalnog povjerenja, elektronički potpisi i upravljanje dokumentima
Belgija
- I-care: rješenja za prediktivno održavanje i praćenje stanja strojeva.
Poljska
- Diagnostyka: pružatelj usluga medicinske dijagnostike i laboratorija
Finska
- IQM Quantum Computers: Hardver za kvantno računanje; kvantni sustavi u cloudu
Ukrajina
- Fintech-IT Grupa (monobank): digitalno bankarstvo i usluge financijske tehnologije