Europa je 2025. godine proizvela 25 jednoroga, 60% više od 2024. i 71% više od 2023.

Godinama su tehnološke tvrtke koje su postajale jednorozi, to jest tvrtke koje vrijede najmanje milijardu američkih dolara, dolazile samo iz SAD-a ili Kine. Više nije tako...

No, to se posljednjih godina mijenja. Europa sada gradi tvrtke koje postaju jednorozi u području financijske tehnologije, umjetne inteligencije, biotehnologije, klime i infrastrukture, tvrtke s globalnim ambicijama.

2025. je godina do sada najvećeg financiranja tehnoloških tvrtki u Europi. Takvo financiranje premašilo je 45 milijardi dolara.

Gradovi poput Manchestera, Münchena i Stockholma postala su nova žarištima jednoroga.

Popis jednoroga iz 2025. godine:

Velika Britanija

Fuse Energy : pružatelj obnovljive energije, opskrba/trgovina električnom energijom i plinom

: pružatelj obnovljive energije, opskrba/trgovina električnom energijom i plinom MUBI : neovisno globalno emitiranje i distribucija filmova

: neovisno globalno emitiranje i distribucija filmova Nothing : dizajn jedinstvenih telefona i potrošačke elektronike

: dizajn jedinstvenih telefona i potrošačke elektronike Nscale : AI infrastruktura za implementaciju i skaliranje modela strojnog učenja

: AI infrastruktura za implementaciju i skaliranje modela strojnog učenja Tide : platforma za digitalno bankarstvo za mala poduzeća i freelancere

: platforma za digitalno bankarstvo za mala poduzeća i freelancere PhysicsX : softver za simulaciju inženjerstva i dizajna s umjetnom inteligencijom

: softver za simulaciju inženjerstva i dizajna s umjetnom inteligencijom Aaru : platforma za razvoj AI agenata za automatizaciju poduzeća

: platforma za razvoj AI agenata za automatizaciju poduzeća Verdiva Bio : biotehnologija, proizvodnja oralnih GLP-1 lijekova

: biotehnologija, proizvodnja oralnih GLP-1 lijekova Isomorphic Labs Lab: AI za otkrivanje lijekova i biomedicinska predviđanja.

Njemačka

Quantum Systems : obrambeni dronovi s umjetnom inteligencijom

: obrambeni dronovi s umjetnom inteligencijom Parloa : sutomatizacija glasa/SaaS za poduzeća s umjetnom inteligencijom

: sutomatizacija glasa/SaaS za poduzeća s umjetnom inteligencijom n8n : platforma za automatizaciju tijeka rada koja omogućuje integraciju aplikacija, podataka i AI

: platforma za automatizaciju tijeka rada koja omogućuje integraciju aplikacija, podataka i AI Black Forest Labs: generativna AI za stvaranje slika i videa

Švedska

Neko Health : preventivna zdravstvena skrb, inovacije u medicinskoj tehnologiji

: preventivna zdravstvena skrb, inovacije u medicinskoj tehnologiji Lovable : platforma bez kodiranja za izradu softvera pokretanog umjetnom inteligencijom

: platforma bez kodiranja za izradu softvera pokretanog umjetnom inteligencijom Sana: AI platforma za alate za poduzetničko znanje i agentske kopilote

Nizozemska

Framer : alat za izradu web stranica pokretan umjetnom inteligencijom za dizajnere i poduzeća

: alat za izradu web stranica pokretan umjetnom inteligencijom za dizajnere i poduzeća Destinus: razvoj hipersoničnih zrakoplova za ultrabrzi prijevoz tereta i putnika

Francuska

poolside: AI asistent za kodiranje za razvoj softvera

Portugal

TEKEVER: bespilotne letjelice, robotika, obrambene/sigurnosne platforme.

Italija

Namirial: usluge digitalnog povjerenja, elektronički potpisi i upravljanje dokumentima

Belgija

I-care: rješenja za prediktivno održavanje i praćenje stanja strojeva.

Poljska

Diagnostyka: pružatelj usluga medicinske dijagnostike i laboratorija

Finska

IQM Quantum Computers: Hardver za kvantno računanje; kvantni sustavi u cloudu

Ukrajina

Fintech-IT Grupa (monobank): digitalno bankarstvo i usluge financijske tehnologije