Europa je 2025. godine proizvela 25 jednoroga, 60% više od 2024. i 71% više od 2023.

Godinama su tehnološke tvrtke koje su postajale jednorozi, to jest tvrtke koje vrijede najmanje milijardu američkih dolara, dolazile samo iz SAD-a ili Kine. Više nije tako...

Mreža srijeda, 31. prosinca 2025. u 06:15

No, to se posljednjih godina mijenja. Europa sada gradi tvrtke koje postaju jednorozi u području financijske tehnologije, umjetne inteligencije, biotehnologije, klime i infrastrukture, tvrtke s globalnim ambicijama.

2025. je godina do sada najvećeg financiranja tehnoloških tvrtki u Europi. Takvo financiranje premašilo je 45 milijardi dolara.

Gradovi poput Manchestera, Münchena i Stockholma postala su nova žarištima jednoroga.

Popis jednoroga iz 2025. godine:

Velika Britanija

  • Fuse Energy: pružatelj obnovljive energije, opskrba/trgovina električnom energijom i plinom
  • MUBI: neovisno globalno emitiranje i distribucija filmova
  • Nothing: dizajn jedinstvenih telefona i potrošačke elektronike
  • Nscale: AI infrastruktura za implementaciju i skaliranje modela strojnog učenja
  • Tide: platforma za digitalno bankarstvo za mala poduzeća i freelancere
  • PhysicsX: softver za simulaciju inženjerstva i dizajna s umjetnom inteligencijom
  • Aaru: platforma za razvoj AI agenata za automatizaciju poduzeća
  • Verdiva Bio: biotehnologija, proizvodnja oralnih GLP-1 lijekova
  • Isomorphic Labs Lab: AI za otkrivanje lijekova i biomedicinska predviđanja.

Njemačka

  • Quantum Systems: obrambeni dronovi s umjetnom inteligencijom
  • Parloa: sutomatizacija glasa/SaaS za poduzeća s umjetnom inteligencijom
  • n8n: platforma za automatizaciju tijeka rada koja omogućuje integraciju aplikacija, podataka i AI
  • Black Forest Labs: generativna AI za stvaranje slika i videa

Švedska

  • Neko Health: preventivna zdravstvena skrb, inovacije u medicinskoj tehnologiji
  • Lovable: platforma bez kodiranja za izradu softvera pokretanog umjetnom inteligencijom
  • Sana: AI platforma za alate za poduzetničko znanje i agentske kopilote

Nizozemska

  • Framer: alat za izradu web stranica pokretan umjetnom inteligencijom za dizajnere i poduzeća
  • Destinus: razvoj hipersoničnih zrakoplova za ultrabrzi prijevoz tereta i putnika

Francuska

  • poolside: AI asistent za kodiranje za razvoj softvera

Portugal

  • TEKEVER: bespilotne letjelice, robotika, obrambene/sigurnosne platforme.

Italija

  • Namirial: usluge digitalnog povjerenja, elektronički potpisi i upravljanje dokumentima

Belgija

  • I-care: rješenja za prediktivno održavanje i praćenje stanja strojeva.

Poljska

  • Diagnostyka: pružatelj usluga medicinske dijagnostike i laboratorija

Finska

  • IQM Quantum Computers: Hardver za kvantno računanje; kvantni sustavi u cloudu

Ukrajina

  • Fintech-IT Grupa (monobank): digitalno bankarstvo i usluge financijske tehnologije
europski startupi s najviše prikupljenih investicija do sada
europski startupi s najviše prikupljenih investicija do sada

 



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija