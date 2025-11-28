EU ima samo 6% globalnih ulaganja i samo 5% globalnih kapaciteta AI

Prema Epoch.ai, samo 5% ukupnog računalnog kapaciteta umjetne inteligencije koji se nalazi unutar 27 država članica EU.

Nasuprot tome, SAD čini 81% svih rizičnih ulaganja i 69% računalstva umjetne inteligencije, što je jasan znak koliko je Europa zaostala.

U vremenu koje je Europska unija (EU) radila na Zakonu o umjetnoj inteligenciji, industrija umjetne inteligencije najavila je ulaganja od trilijuna američkih dolara u računalstvo umjetne inteligencije, Kinezi su preuzeli otvoreni kod, a najavljen je i niz novih modela i poslovnih sporazuma.

Richard Windsor

Posljedice su da EU znatno zaostaje za SAD-om i Kinom kada je riječ o uvođenju i relevantnosti umjetne inteligencije, a nažalost, dobro namjerni Zakon EU o umjetnoj inteligenciji imao je upravo suprotan učinak od namjeravanog, ističe analitičar Stand Consulta Richard Windsor. Dodao je kako one koji odlučuju u EU nisu u štetni pristup razuvjerili niti veliki pritisci iz Nvidije, Mistrala i drugih utjecajnih tvrtki i institucija na sajmu VivaTech u lipnju ove godine.

Na tom sajmu EU je samo odgodila provedbu velikog dijela Zakona o umjetnoj inteligenciji, što je znak da je shvatila da je otišla predaleko u reguliranju, no dok se ne vidi kakav će konačni stav zauzeti u Bruxellesu, EU će nastaviti stagnirati, upozorava Windsor.

Odgoda koju je EU najavila mogla je stupiti na snagu dan nakon VivaTecha samo je odgodila punu primjenu većine pravila za AI, uključujući pravila za „visokorizične“ AI sustave, što u osnovi uključuje sve LLM-ove.

To su pravila koja su stvarno ometala uvođenje umjetne inteligencije u Europi, jer nameću obveze kreatorima algoritama koje oni nikada neće moći ispuniti.

Ta pravila trebala su stupiti na snagu u kolovozu 2026., a sada će biti odgođena do prosinca 2027. godine.

Odgađanje implementacije Zakona o umjetnoj inteligenciji neće dovesti do nikakvog ulaganja u umjetnu inteligenciju u Europi, budući da se regulatorna nesigurnost nije promijenila.

Windsor ističe da Europa mora vrlo brzo djelovati kako bi razjasnila regulatorno okruženje koje će biti na snazi ​​kako bi tvrtke i poduzetnici mogli odlučiti žele li u Europi graditi posao s umjetnom inteligencijom ili ne.

AI otvorenog koda

„Nova studija Massachusetts Institute of Technology i Hugging Face otkrila je da je ukupni udio preuzimanja kineskih modela umjetne inteligencije otvorenog koda porastao na 17% u 2025. godini. Po prvi put, kineski programeri sada premašuju udio preuzimanja od američkih programera, koji iznosi 15,8%“, navodi politički suradnik u programu European Power pri Europskom vijeću za vanjske odnose Giorgos Verdi dodajući kako taj trend pokazuje stvarnu vrijednost umjetne inteligencije otvorenog koda. Ti modeli omogućuju organizacijama s niskim resursima - poput startupova i malih i srednjih poduzeća - da im lakše pristupe, eksperimentiraju i prilagode ih svojim specifičnim potrebama.

Giorgos Verdi

Stoga je važno da EU teži tome da njezini vlastiti modeli umjetne inteligencije otvorenog koda postanu modeli izbora.

„Osim ekonomskih koristi, široko prihvaćanje europskih modela omogućilo bi EU da u svoj dizajn ugradi i promovira demokratske i etičke vrijednosti.

Kako bi tržištu poslao prave signale, EU bi trebao dodijeliti veliki dio svoje inicijative InvestAI umjetnoj inteligenciji otvorenog koda. EU-ove AI gigatvornice također bi trebale dati prednost inovatorima koji obučavaju modele umjetne inteligencije otvorenog koda“, smatra Verdi.