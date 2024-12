Željko Ivanković - Furije

Povod za pisanje ove kolumne je indikacija da su razgovori Josipe Pleslić (svojedobno – Josipa Rimac) prikupljeni prisluškivanjem koje je odobrio sud – nevjerodostojni. Naime, elektronski zapisi, toliko vremena nakon što su prikupljeni i toliko vremena nakon što je na temelju njih pokrenuta optužnica, nisu dostavljeni njezinoj obrani, iz čega se implicira da se falsificiraju ili su falsificirani. Upravo zbog opovrgavanja vjerodostojnosti dokaza optužnica nije bila potvrđena. Svi znaju da je falsificiranje snimki tehnički moguće, kao i da postoji forenzika koja to može istraživati i forenzika koja to može opovrgavati. Slično je i s laptopom Huntera Bidena, sina Joea Bidena, američkog predsjednika, koji upravo svoje mjesto prepušta novoizabranom Donaldu Trumpu. U tom je nekom laptopu, koji je na neobičan način dospio do Trumpova odvjetnika, a zatim i u posjed američkih istražitelja (FBI), nađena korespondencija iz koje se može zaključivati o koruptivnim poslovima Bidenovih u Ukrajini.