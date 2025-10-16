Ivo Špigel - Montgolfier

Početkom XVII. stoljeća, točnije 1634., tulipani su odjednom postali vrlo popularni. Ne samo, doduše, među dobrim i simpatičnim domaćicama u Nizozemskoj i širom tadašnje Europe, nego i među investitorima koji su osjetili sve veći interes kupaca i počeli ulagati u lukovice tulipana, očekujući lijepu zaradu.