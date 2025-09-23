Kalifornijski startup proizvodi sastojke za lijekove u orbiti

Kalifornijski startup Varda Space Industries postao je prva tvrtka koja je spustila svemirsku letjelicu na tlo Sjedinjenih Država. Početkom prošle godine Federal Aviation Administration (FAA) dodijelila je Vardi dozvolu za ponovni ulazak u atmosferu.



Od tada, tvrtka nije gubila vrijeme u lansiranju svemirskih tvornica u orbitu, koristeći vlastite kapsule teške 120 kilograma za kristalizaciju lijekova u mikrogravitaciji i njihov povratak na Zemlju. Varda je do sada lansirala i prizemljila tri misije.



Prva - W-Series 1 - odaslana je u svemir u lipnju 2023. godine letjelicom Transporter 8 tvrtke SpaceX. Korištena je za uzgoj ritonavira, lijeka korištenog za liječenje HIV-a, u uvjetima mikrogravitacije dok je bila montirana na letjelicu Photon tvrtke Rocket Lab. Četvrta kapsula je trenutno u orbiti, a peta je planirana prije kraja ove godine.



Iako je misija bila uspješna, Varda se suočila s velikom preprekom pri povratku svoje kapsule na Zemlju jer nisu imali dozvolu za ponovni ulazak. Američko ratno zrakoplovstvo odbilo je Vardin zahtjev za slijetanje na poligon za obuku u Utahu, a FAA je uskratila odobrenje za ponovni ulazak, ostavljajući kapsulu nasukanu u svemiru mjesecima gdje je bila izložena brojnim rizicima.



Varda je izvorno planirala boravak kapsule od mjesec dana u orbiti kako bi dovršila eksperiment proizvodnje u svemiru, ali misija je produžena zbog regulatornih prepreka. Konačno se vratila u Zemljinu atmosferu i sletjela na poligon u Utahu 21. veljače 2024.



Bila je to prva svemirska letjelica komercijalne tvrtke koja je bila pronađena netaknuta, s kristalima proizvedenim u svemiru. Nakon toga su lansirali još tri kapsule u nisku Zemljinu orbitu kako bi nastavila eksperimente s preradom farmaceutskih proizvoda u svemiru.



Na Međunarodnoj svemirskoj postaji ranije su bila provedena istraživanja o proizvodnji raznih materijala u uvjetima mikrogravitacije. To okruženje farmaceutskoj industriji može omogućiti proizvodnju većih i savršenijih proteinskih kristala, što bi moglo dovesti do učinkovitijih, koncentriranijih doza lijekova.



Kapsule za Vardinu petu, šestu i sedmu misiju već čekaju na svoj red. Do sljedeće godine planiraju lansirati dvije svemirske letjelice u istu misiju i istovremeno ih upravljati. Prva klinička ispitavanja tako proizvedenih lijekova mogla bi biti održana bliže kraju desetljeća.