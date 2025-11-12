Najvrjedniji tehnološki startupi 2025.

Procvat umjetne inteligencije pomogao je desecima tehnoloških startupa da dosegnu procjene od milijardu dolara u ovoj godini

Takve tvrtke, poznate i kao jednorozi, postaju sve češće jer osnivači koriste umjetnu inteligenciju kako bi redefinirali što je moguće u softveru i automatizaciji. Velika većina takvih tvrtki je u SAD.

Svih 10 najboljih startup tvrtki u ovoj godini na ljestvici CB Insightsa, dostupnih putem   BestBrokers.com povezane su s umjetnom inteligencijom u nekom obliku.

Thinking Machines Lab je startup za umjetnu inteligenciju sa sjedištem u San Franciscu koji je osnovala Mira Murati (bivša tehnička direktorica OpenAI-a), a cilj mu je izgraditi razumljivije i prilagodljivije AI sustave. Njihov prvi proizvod zove se Tinker, API temeljen na Pythonu za fino podešavanje velikih jezičnih modela (LLM).

Tinker istraživačima donosi napredne alate, nudeći čiste apstrakcije za pisanje eksperimenata i cjevovoda za učenje, a istovremeno rješava složenost distribuiranog učenja. Omogućuje nova istraživanja, prilagođene modele i čvrste osnovne vrijednosti.

Dalje na popisu je Decart, koji razvija generativne mogućnosti umjetne inteligencije u stvarnom vremenu koje se mogu koristiti za igranje, medije i streaming. Tvrtka također nudi infrastrukturnu platformu koja smanjuje računalne troškove za obuku AI modela.

Popis 10 najboljih zaokružuje Lovable, švedski startup za umjetnu inteligenciju vrijedan gotovo 2 milijarde dolara. Tvrtka je jedan od najbrže rastućih startupa u Švedskoj, nudeći platformu za vibe-coding koja korisnicima omogućuje izradu full-stack aplikacija iz jednostavnih upita na prirodnom jeziku. 



