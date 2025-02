Nuqleus kao jedan od vodećih startup hubova u Europi

Nuqleus, program akademskog poduzetništva Inovacijskog centra Nikola Tesla s FER-a, uvršten je među vodeće startup hubove u Europi prema istraživanju britanskog financijskog časopisa Financial Times

Pozicionirao se na 60. mjestu od ukupno 150 hubova, a u konkurenciji od više od 3.000 startup hubova iz 28 zemalja. Posebno se istaknuo po kriteriju mentorstva, gdje je zauzeo visoko 12. mjesto, što potvrđuje njegovu kvalitetu i predanost podršci startupima u ranoj fazi razvoja.

Istraživanje Financial Timesa, u suradnji s tvrtkama Statista i Sifted, analiziralo je više od 3.000 startup hubova diljem Europe, procjenjujući njihove programe kroz ključne parametre poput mentorstva, pravne podrške, prilika za umrežavanje i financiranje. Ključnu ulogu u ocjenjivanju imali su alumni startupi koji su završili navedene programe, investitori, istaknuti poduzetnici te akademski stručnjaci.

Tijekom tri godine postojanja, Nuqleusov program završila su 23 startupa, od kojih je proizašlo 16 spin-off tvrtki koje su dosad zajednički prikupile oko 2 milijuna eura investicija. Njihova visokotehnološka rješenja obuhvaćaju brojne industrije poput energetike, biomedicine, kibernetičke sigurnosti, farmacije, IT-a, prehrambene industrije i mnogih drugih.

U skladu s kontinuiranim razvojem i unaprjeđenjem programa, Nuqleus je ove godine pokrenuo inicijativu Entrepreneur in Residence po uzoru na uspješne modele iz američkog startup ekosustava. Inicijativom je otvorio vrata iskusnim stručnjacima iz prodaje i razvoja poslovanja za suradnju sa startupima u ranoj fazi razvoja kako bi zajednički razvojali visokotehnološka rješenja i rješavali globalne izazove. Prijave za ulogu Entrepreneur in Residence su otvorene do 9. ožujka 2025., a više informacija dostupno je na službenoj web stranici.