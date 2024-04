Isporuke pametnih telefona s GenAI mogućnostima porast će preko 4 puta do 2027.

Udio GenAI pametnih telefona u ukupnim isporukama pametnih telefona dosegnut će 11% do 2024. i 43% do 2027. godine kada će dostignuti isporuke od preko 550 milijuna uređaja

Kako se navodi u izvješću GenAI Smartphone Shipments and Insights, iz serije izvješća Smartphone 360 ​​Service analitičke tvrtke Counterpoint Research, broj pametnih telefona s mogućnostima GenAI do 2027. godine će se više nego učetverostručiti. Očekuje se da će baza instaliranih GenAI pametnih telefona prijeći 1 milijardu do 2027. godine. U kontekstu očekivanog ulaska Applea u segment pametnih telefona s mogućnostima GenAI Counterpoint je značajno povećao procjene na tržištu.

Mogućnosti GenAI-ja

Counterpoint Research definira GenAI pametni telefon kao mobilni uređaj koji koristi velike, unaprijed obučene generativne AI modele za stvaranje originalnog sadržaja ili obavljanje kontekstualno svjesnih zadataka. Očekivanja su da će takvi uređaji imati multimodalne mogućnosti, što će im omogućiti obradu teksta, slike, glasa i drugih ulaza kako bi generirali različite rezultate i omogućili korisničko iskustvo koje je fluidno i besprijekorno. Očekujemo da će se hardverske specifikacije takvih uređaja vjerojatno razvijati kako tehnologija napreduje. No, za sada bi uređaj trebao imati hardverske mogućnosti koje su usporedive ili premašuju performanse postojećih vodećih pametnih telefona kako bi učinkovito pokretale generativne AI modele.

Ponuda

Više od 10 proizvođača dosad je lansiralo preko 30 pametnih telefona koji podržavaju GenAI. AI u pametnim telefonima ključna je tema za razgovor od početka ove godine, posebno nakon uspješnog debija serije Galaxy S24, gdje je Samsung stekao dobar udio u marketingu ranih slučajeva upotrebe AI. Očekujemo da će Samsung predvoditi GenAI ljestvicu proizvođača za pametne telefone 2024. godine. To je drugi trend u posljednjih nekoliko godina u kojem je Samsung imao prednost ranog pokretača; prvi je uspjeh njegovih sklopivih uređaja. Prednost umjetne inteligencije pružit će Samsungu zamah u srednjem do premium segmentu pametnih telefona kako značajke GenAI-ja budu sve više prepoznate u nadolazećim godinama.

Osim Samsunga, Appleov očekivani ulazak u prostor dodatno će pomoći rastu segmenta. Nakon što Apple uđe, očekuje se da će umjetna inteligencija odmah postati obavezna značajka u svim lansiranjima pametnih telefona srednje i vrhunske klase počevši od 2025. godine. Međutim, prava će razlika biti u slučajevima upotrebe jer potrošači još uvijek procjenjuju potencijalni utjecaj umjetne inteligencije u njihovoj budućnosti uređaji.

Mogućnosti personalizacije uređaja

Pametni telefoni budućnosti bit će više personalizirani kako bi zadovoljili individualne potrebe i preferencije, a AI će igrati središnju ulogu u pokretanju tih personaliziranih iskustava. Kako se proizvođači razlikuju po pozicioniranju umjetne inteligencije, ključ će biti evolucija slučajeva upotrebe umjetne inteligencije. Sadašnji slučajevi upotrebe uključuju poboljšane mogućnosti slikanja, značajke prijevoda, poboljšana iskustva s aplikacijama, preporuke sadržaja, stvaranje prilagođenijeg sadržaja i još mnogo toga. Ti će se slučajevi upotrebe razvijati kako će veliki jezični modeli (LLM) nastaviti rasti i po veličini i po učinkovitosti. Counterpoint vjeruje da će integracija edge computinga (mobilni uređaji) i cloud computinga biti glavni model za generativnu umjetnu inteligenciju u pametnim telefonima, a proizvođači s jednako snažnom razvojem softverskih mogućnosti, zajedno sa strateškim industrijskim partnerstvima, vjerojatno će ostati ispred konkurencije.

Ključna iduća godina

Counterpoint očekuje da će GenAI pametni telefoni dostići točku preokreta 2025. godine jer će uređaji prožimati šire cjenovne segmente, posebno cjenovni segment od 400 do 599 dolara. Cjenovni raspon od ≥600 i 400-599 dolara činit će 9 od svakih 10 GenAI pametnih telefona prodanih 2024. godine. Vodeće tvrtke za procesore kao što su MediaTek i Qualcomm već su preuzele vodstvo u prihvaćanju generativnih AI pametnih telefona. Pokrenuli su nekoliko mobilnih računalnih platformi koje podržavaju multimodalne velike AI modele na uređajima. Očekuje se da će Qualcomm biti vodeći u području AI SoC-a 2024. godine, da će osvojiti gotovo polovicu svih isporuka GenAI pametnih telefona, a slijediti će ga MediaTek s udjelom od 13%.