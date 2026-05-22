Anthropic pred prvim profitabilnim tromjesečjem

Anthropic je na pragu prvog profitabilnog tromjesečja, čime bi mogao prestići svoje najveće rivale, OpenAI i xAI, u utrci za održiv poslovni model u industriji umjetne inteligencije

Prema pisanju Financial Timesa, tvrtka je investitorima poručila da u drugom tromjesečju ove godine (Q2 2026) očekuje prihod od 10,9 milijardi dolara — više nego dvostruko u odnosu na 4,8 milijardi dolara iz prvog tromjesečja (Q1 2026).

Ako ostvari projicirani prihod u Q2 2026., Anthropic bi mogao zaključiti tromjsečje s operativnom dobiti od 559 milijuna dolara. Bio bi to važan signal za cijeli sektor: i u industriji koja guta goleme iznose za računalnu snagu i razvoj modela, očito ipak postoji put do operativne održivosti.

Takav iskorak dodatno jača poziciju Anthropica, koji je u završnici runde financiranja vrijedne 30 milijardi dolara uz procijenjenu valuaciju od 900 milijardi. Time si otvara i bolju startnu poziciju u mogućoj ovogodišnjoj utrci prema burzi, u kojoj se odmjerava s Muskovim xAI-jem i OpenAI-jem Sama Altmana.

I Anthropic i OpenAI u kratkom su roku dogurali do godišnjih prihoda koji se mjere desecima milijardi dolara. No unatoč tom rastu, obje kompanije i dalje troše golema sredstva na treniranje sve snažnijih modela, pa profitabilnost ostaje iznimka, a ne pravilo.

anthropic

OpenAI je investitorima poručio da profitabilnost očekuje tek 2030. godine, a do tada planira potrošiti više od 600 milijardi dolara na računalnu infrastrukturu potrebnu za širenje svojih modela. Istodobno se sve glasnije govori i o pripremama za izlazak na burzu, koji bi kompaniji trebao osigurati svjež kapital za nastavak ekspanzije.

S druge strane, xAI nakon spajanja sa SpaceX-om nastavlja agresivno ulagati u podatkovne centre i hardver. Podaci iz prospekta za SpaceX-ov IPO pokazuju da je AI poslovanje kompanije zabilježilo operativni gubitak od 6,4 milijarde dolara, što dodatno potvrđuje koliko je utrka u umjetnoj inteligenciji skupa i neizvjesna.

Ipak, ni Anthropicova profitabilnost vjerojatno neće dugo ostati zajamčena. Kako potražnja za njegovim alatima raste, rastu i izdaci za računalnu snagu — pa će iduća tromjesečje pokazati je li riječ o kratkotrajnom iskoraku ili početku trajnijeg zaokreta u poslovanju AI kompanija.