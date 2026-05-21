Suosnivač OpenAI-ja prešao u Anthropic, dolazi i stručnjak za sigurnost

Andrej Karpathy, istraživač umjetne inteligencije koji je suosnovao i radio u OpenAI-ju (i prethodno vodio odjel za umjetnu inteligenciju u Tesli), pridružio se Anthropicu. "Sljedećih nekoliko godina na granici velikih jezičnih modela (LLM-a) će biti posebno formativne. Jako sam uzbuđen što se pridružujem timu ovdje i vraćam se istraživanju i razvoju", naveo je u objavi na X-u.



Karpathy u Anthropicu već radi na predobuci, pod vodstvom Nicka Josepha. Predobuka je odgovorna za velike obuke koje Claudeu daju ključno znanje i sposobnosti. To je također jedna od najskupljih, računalno intenzivnih faza izgradnje graničnog modela. S vremenom bi trebao pokrenuti tim usmjeren na korištenje Claudea za ubrzanje istraživanja predobuke.



Karpathy je jedan od rijetkih istraživača koji mogu premostiti jaz između teorije LLM-a i prakse obuke velikih razmjera. To što ga je Anthropic angažirao za izgradnju takvog tima jasan je znak tvrtke kako vjeruje da je istraživanje potpomognuto umjetnom inteligencijom, a ne samo računalstvo, način kako ostati konkuretnatn OpenAI-ju i Googleu.



Dok je radio u OpenAI-ju, Karpathy se fokusirao na duboko učenje i računalni vid. Otišao je 2017. godine kako bi se pridružio Tesli. Vodio je Tesline programe potpuno samostalnog upravljanja (FSD) i autopilota do 2022. Zatim se vratio u OpenAI na godinu dana prije nego što je ponovno otišao 2024. kako bi pokrenuo Eureka Labs, startup posvećen primjeni AI asistenata u obrazovanju.



Nije poznato što će biti s tim startupom. Karphaty je također držao tečaj online o gradnjih neuralnih mreža "Neural Networks: Zero to Hero". Ima i kanal na YouTubeu, gdje objavljuje predavanja o LLM-u i umjetnoj inteligenciji.



Anthropic je također svojim redovima pridodao Chrisa Rohlfa, koji testira napredne modele umjetne inteligencije na ozbiljne prijetnje. Rohlf je veteran industrije kibernetičke sigurnosti s više od 20 godina iskustva. Prije toga radio je u Yahooovom timu za kibernetičku sigurnost Paranoids, kao i u Meta Platforms, gdje je radio šest godina. Također bio suradnik u Georgetown Center for Security and Emerging Technology, gdje je radio na projektu CyberAI.

