Anthropic je barem jednom uhvatio Mythos kako namjerno i svjesno laže

Pametni korisnici velikih jezičnih modela već sad provjeravaju odgovore kako bi pronašli halucinacije. Čini se kako ćemo uskoro morati biti spremni i na - laganje.

Mreža četvrtak, 14. svibnja 2026. u 06:12
📷 Tara Winstead (Pexels)
Rastući val inteligencije čini modele kao što su Mythos i ChatGPT 5.5 sve kompetentnijima u sve širem rasponu zadataka, uključujući pronalaženje i iskorištavanje propusta u računalnom kodu. No, u Anthropicu su otkrili kako je Mythos barem u jednoj prilici koristio eksplicitno zabranjenu tehniku ​​za rješavanje problema.

To što nije pratio upute nije bilo ni novo, niti iznenađujuće. Modeli umjetne inteligencije obično imaju problema s time. Ali, istraživači nisu očekivali kako će nastojati prikriti tragove posezanja za zabranjenom tehnikom. 

U Anthropicu kažu kako se ovo ponašanje pojavilo rano u obuci modela i nije se ponovilo. Što je dobro, ali ne i naročito utješno nakon što smo vidjeli kako veliki jezični model namjerno krši pravilo, prepoznaje svoj postupak kao kršenje pravila i zatim laže o tome.

Na određeni način, to je znak napretka u obuci jer je za laganje potrebna određena razina inteligencije. Ipak, nije nešto na što bi trebalo tek odmahnuti rukom. 

Osim laganja, Anthropic je u Mythosu također uočio stratešku manipulaciju, nesigurno ponašanje, hakiranje nagrada i, što je značajno, svijest o evaluaciji. Mythos je znao kako netko prati što radi. 

Baš kao što je GPT-5.5 brzo sustigao Mythos u svojoj sposobnosti pronalaženja i iskorištavanja propusta, razumno očekivati ​kako će buduće verzije GPT-ja, Geminija, Groka, DeepSeeka i drugih također pokazivati ​​istu sklonost obmanjivanju. Neki od njih bit će manje skloni obeshrabrivati ​​svoje modele kad je riječ o ovakvom ponašanju. Stoga bi prije kraja ove godine mogli imati modele koji su  potpunosti sposobni lagati nam u lice.

Pitanje je - hoćemo li to znati prepoznati? 

