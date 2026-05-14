Anthropic je barem jednom uhvatio Mythos kako namjerno i svjesno laže
Pametni korisnici velikih jezičnih modela već sad provjeravaju odgovore kako bi pronašli halucinacije. Čini se kako ćemo uskoro morati biti spremni i na - laganje.
Rastući val inteligencije čini modele kao što su Mythos i ChatGPT 5.5 sve kompetentnijima u sve širem rasponu zadataka, uključujući pronalaženje i iskorištavanje propusta u računalnom kodu. No, u Anthropicu su otkrili kako je Mythos barem u jednoj prilici koristio eksplicitno zabranjenu tehniku za rješavanje problema.
To što nije pratio upute nije bilo ni novo, niti iznenađujuće. Modeli umjetne inteligencije obično imaju problema s time. Ali, istraživači nisu očekivali kako će nastojati prikriti tragove posezanja za zabranjenom tehnikom.
U Anthropicu kažu kako se ovo ponašanje pojavilo rano u obuci modela i nije se ponovilo. Što je dobro, ali ne i naročito utješno nakon što smo vidjeli kako veliki jezični model namjerno krši pravilo, prepoznaje svoj postupak kao kršenje pravila i zatim laže o tome.
Na određeni način, to je znak napretka u obuci jer je za laganje potrebna određena razina inteligencije. Ipak, nije nešto na što bi trebalo tek odmahnuti rukom.
Osim laganja, Anthropic je u Mythosu također uočio stratešku manipulaciju, nesigurno ponašanje, hakiranje nagrada i, što je značajno, svijest o evaluaciji. Mythos je znao kako netko prati što radi.
Baš kao što je GPT-5.5 brzo sustigao Mythos u svojoj sposobnosti pronalaženja i iskorištavanja propusta, razumno očekivati kako će buduće verzije GPT-ja, Geminija, Groka, DeepSeeka i drugih također pokazivati istu sklonost obmanjivanju. Neki od njih bit će manje skloni obeshrabrivati svoje modele kad je riječ o ovakvom ponašanju. Stoga bi prije kraja ove godine mogli imati modele koji su potpunosti sposobni lagati nam u lice.
Pitanje je - hoćemo li to znati prepoznati?