Anthropic po prihodu po zaposleniku ispred svih tehnoloških kompanija

Tvrtka Anthropic, poznata po modelu Claude, ostvaruje oko 9 milijuna američkih dolara prihoda po zaposleniku — više od Googlea, Applea, Mete, pa i Nvidije, pokazuje analiza Epoch AI

Istodobno, Googleov prihod po zaposleniku, prilagođen inflaciji, praktički stagnira još od izlaska na burzu 2004. godine i ostaje na razini od oko 2,1 milijun dolara.

Anthropicovih 9 milijuna dolara po zaposleniku oko je 60% više od OpenAI-jevih 5,6 milijuna i 76% više od Nvidijinih 5,1 milijun. Drugim riječima, tvrtka koja prije pet godina nije ni postojala danas po ovom pokazatelju nadmašuje sve uspoređene tehnološke kompanije OpenAI, Nvidia, Google, Meta i Apple.

Što otkriva Googleova stagnacija

Možda i najzanimljiviji dio usporedbe odnosi se na Google. Prihod po zaposleniku, izražen u realnim iznosima, iznosio je oko 2,1 milijun dolara u trenutku IPO-a 2004., a na približno istoj razini ostao je i danas. To upućuje na zaključak da se, unatoč desetljećima dominacije u pretraživanju i digitalnom oglašavanju, produktivnost po zaposleniku nije bitno povećala [Google]().

Podaci sugeriraju da vodeće AI tvrtke grade drukčiji poslovni model od klasičnih tehnoloških giganata: s manjim brojem ljudi generiraju znatno veći prihod po zaposleniku. Dok se Anthropic i OpenAI kreću u rasponu od 5 do 9 milijuna dolara po zaposleniku, usporedivi javno izlistani divovi uglavnom su između 2 i 2,5 milijuna Anthropic i OpenAI.

Appleov zaokret, Nvidijin uzlet

Najveći proporcionalni rast među javnim kompanijama zabilježio je Apple. Prihod po zaposleniku porastao mu je s oko 0,6 milijuna dolara u vrijeme izlaska na burzu 1980. na današnjih oko 2,5 milijuna dolara, što predstavlja rast od 317% kada se uračuna inflacija. Takav skok ponajprije odražava Appleovu transformaciju iz proizvođača hardvera u kompaniju koja prihod gradi i na uslugama te premium uređajima Apple.

Prednost privatnih AI igrača

Zanimljivo je da su dvije kompanije s najvećim prihodom po zaposleniku u ovoj usporedbi i dalje privatne. Za ulagače koji žele izravnu izloženost tom segmentu tržišta to znači da je među uspoređenim tvrtkama Nvidia zasad najbliža burzovna alternativa, s oko 5,1 milijun dolara prihoda po zaposleniku [Nvidia]().

Anthropic s oko 9 milijuna i OpenAI s oko 5,6 milijuna dolara prihoda po zaposleniku i dalje nisu dostupni javnim ulagačima jer nisu izlistani na burzi. Epoch AI navodi i da su prikazane procjene približne jer se podaci o prihodima i broju zaposlenih kod privatnih AI kompanija objavljuju povremeno i nisu uvijek vremenski usklađeni.