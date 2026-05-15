Anthropic: Bez ograničenja izvoza čipova za AI Kinezi će sustići SAD

Anthropic je upozorio kako bi Kina mogla prestići Sjedinjene Države u globalnoj utrci umjetne inteligencije ako Washington ne pojača ograničenja čipova i ne obrani svoju tehnološku prednost. Tvrde kako će napredna umjetna inteligencija uskoro postati jedan od najvažnijih geopolitičkih alata na svijetu, oblikujući vojnu moć, kibernetičke sposobnosti, gospodarski rast i globalni utjecaj.



SAD trenutno prednjači u tehnologijama potrebnim za izgradnju graničnih sustava umjetne inteligencije. Ali, Kina bi mogla smanjiti tu prednost brže nego što se misli. Nadolazeće godine stoga će biti ključne za SAD i saveznike. Odluke donesene prije 2028. godine mogle bi odrediti hoće li demokratske nacije ili autoritarne vlade oblikovati buduća pravila i standarde koji okružuju naprednu umjetnu inteligenciju.



U Anthropicu vjeruju kako su američke kontrole izvoza usporile kinesku sposobnost skaliranja razvoja granične AI. Međutim, kineske tvrtke nastavljaju pronalaziti načine za pristup naprednom računalstvu putem prekomorske infrastrukture, krijumčarskih operacija i rupa u trenutnim ograničenjima. Tu su i "napadi destilacije", u sklopu kojih druge tvrtke proučavaju i repliciraju ponašanje vodećih američkih AI modela kako bi ubrzale razvoj.

Kina već ima svjetski poznate inženjerske talente i značajna državna ulaganja. Pristup računalstvu ostaje najveća prepreka koja sprječava kineske tvrtke u potpunom izjednačavanju s Amerikancima.

Iz Anthropica upozoravaju kako bi budući AI sustavi mogli preoblikovati nacionalnu sigurnost, vojno planiranje, kibernetičko ratovanje i digitalni nadzor. Autoritarne vlade mogle bi koristiti naprednu umjetnu inteligenciju za jačanje sustava cenzure, automatizaciju masovnog praćenja i proširenje državne digitalne infrastrukture u druge regije. Također bi mogla poslužiti za dramatično poboljšanje ofenzivnih kibernetičkih operacija ubrzavanjem otkrivanja sigurnosnih propusta i planiranja napada.

SAD još ima nekoliko velikih prednosti, uključujući jače ekosustave čipova, vodeće tvrtke za umjetnu inteligenciju i širi pristup kapitalu za veliku infrastrukturu umjetne inteligencije. Stroža provedba ograničenja za poluvodiče mogla bi pomoći SAD-u da do kraja desetljeća održe prednost do dvije godine u naprednim sustavima umjetne inteligencije.

Anthropic je ocrtao dva moguća scenarija za krajolik umjetne inteligencije u 2028.

U prvom scenariju, SAD i savezničke nacije održavaju vodeću ulogu u razvoju umjetne inteligencije na granicama. Takav bi ishod omogućio demokratskim zemljama oblikovanje globalnih standarda, sigurnosne prakse i implementaciju infrastrukture.



U drugom scenariju, slabija provedba zakona i širi pristup naprednim čipovima mogli omogućiti kineskim tvrtkama smanjivanje jaza koji ih dijeli od američkih tvrtki i širenje utjecaja Pekinga na globalnu AI infrastrukturu.



Iz Anthropica su pozvali na strožu kontrolu izvoza, jaču zaštitu od krađe tehnologije i šire usvajanje američkih sustava umjetne inteligencije na savezničkim tržištima.