Dobro došli u 2026. godinu, u kojoj se Internet službeno preselio iz faze "klikni i nadaj se najboljem" u fazu živog, nepredvidivog dijaloga s umjetnom inteligencijom. Search je postao razgovor, a preglednici se pretvaraju u sugovornike. Ako vam to zvuči kao sitna kozmetika – niste pratili. Ako vam zvuči kao tektonski poremećaj – dobrodošli natrag u stvarnost.

Ta promjena nije samo tehnološki upgrade. Generativna umjetna inteligencija fundamentalno mijenja način kako komuniciramo preko Interneta. Dok nas je Google Chrome godinama navikavao na pretraživanje koje nudi niz linkova, ChatGPT i slični alati nude nam dijalog – potpuno drugačiji, personaliziraniji i interaktivniji pristup informacijama. Nije riječ o zamjeni klasičnog pretraživanja, već o evoluciji kako pristupamo znanju i kako Internet koristi nas, isto kao što mi koristimo njega.

Donosimo i razgovor s Draženom Lučaninom iz Grada Zagreba, o tome kako lokalna uprava implementira inovativna rješenja i uključuje građane u digitalnu transformaciju. Boris Gotovac iz A1 Hrvatske dijeli s nama uvide o digitalnoj suverenosti ICT sektora – temi koja postaje sve kritičnija s rastom data centara i AI infrastrukture.

Upravo zato naš specijal ovaj mjesec posvećujemo data centrima – temelju današnje digitalne ekonomije. Od trendova u srednjoj i istočnoj Europi, preko izazova hlađenja i energetske učinkovitosti, do uloge hiperskalara – donosimo vam sveobuhvatan pregled industrije koja omogućuje AI revoluciju.

Financijski sektor također prolazi kroz vlastitu tehnološku revoluciju, o čemu svjedoči izvještaj s konferencije F2 – Future of Fintech. Ako niste pratili konferenciju, ni uživo niti preko streaminga, ovaj izvještaj dat će vam barem kratki pregled tema kroz koje smo prošli. F2 održali smo čak deveti put, a prvi u prostorima sveučilišta Algebra Bernays. Digitalne valute, AI u bankarstvu i novi modeli plaćanja redefiniraju industriju koja je tradicionalno bila otporna na brze promjene.

Paralelno s time, pametni satovi nisu više samo gadgeti – postaju sofisticirani zdravstveni uređaji, koji prikupljaju podatke koje prije nismo mogli ni zamisliti izvan bolničkog okruženja. A za one koji vole pogledati prema zvijezdama, imamo tekst o 4G mreži na Mjesecu. Dok privatizacija svemirskih letova postaje realnost, komunikacijska infrastruktura izvan Zemlje postaje nova granica za telekomunikacijske kompanije.

Ne propustite ni naš osvrt na lobiranje u EU – temu koja je odlučujuća za sve one koji žele razumjeti kako se tehnološka regulativa zapravo stvara u Bruxellesu, te što to znači za domaće kompanije i startupski ekosustav.

Ako vam je sve to previše… ne brinite. Tek je siječanj. I to trideset i prve godine (!!) izlaženja Mreže. XXXI.