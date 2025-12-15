XXXI

Oleg Maštruko ponedjeljak, 15. prosinca 2025. u 06:00

Pretplatnici Mreže mogu pristupiti i digitalnom izdanju, ovdje.

Dobro došli u 2026. godinu, u kojoj se Internet službeno preselio iz faze "klikni i nadaj se najboljem" u fazu živog, nepredvidivog dijaloga s umjetnom inteligencijom. Search je postao razgovor, a preglednici se pretvaraju u sugovornike. Ako vam to zvuči kao sitna kozmetika – niste pratili. Ako vam zvuči kao tektonski poremećaj – dobrodošli natrag u stvarnost.

Ta promjena nije samo tehnološki upgrade. Generativna umjetna inteligencija fundamentalno mijenja način kako komuniciramo preko Interneta. Dok nas je Google Chrome godinama navikavao na pretraživanje koje nudi niz linkova, ChatGPT i slični alati nude nam dijalog – potpuno drugačiji, personaliziraniji i interaktivniji pristup informacijama. Nije riječ o zamjeni klasičnog pretraživanja, već o evoluciji kako pristupamo znanju i kako Internet koristi nas, isto kao što mi koristimo njega.

Donosimo i razgovor s Draženom Lučaninom iz Grada Zagreba, o tome kako lokalna uprava implementira inovativna rješenja i uključuje građane u digitalnu transformaciju. Boris Gotovac iz A1 Hrvatske dijeli s nama uvide o digitalnoj suverenosti ICT sektora – temi koja postaje sve kritičnija s rastom data centara i AI infrastrukture.

Upravo zato naš specijal ovaj mjesec posvećujemo data centrima – temelju današnje digitalne ekonomije. Od trendova u srednjoj i istočnoj Europi, preko izazova hlađenja i energetske učinkovitosti, do uloge hiperskalara – donosimo vam sveobuhvatan pregled industrije koja omogućuje AI revoluciju.

Financijski sektor također prolazi kroz vlastitu tehnološku revoluciju, o čemu svjedoči izvještaj s konferencije F2 – Future of Fintech. Ako niste pratili konferenciju, ni uživo niti preko streaminga, ovaj izvještaj dat će vam barem kratki pregled tema kroz koje smo prošli. F2 održali smo čak deveti put, a prvi u prostorima sveučilišta Algebra Bernays. Digitalne valute, AI u bankarstvu i novi modeli plaćanja redefiniraju industriju koja je tradicionalno bila otporna na brze promjene.

Paralelno s time, pametni satovi nisu više samo gadgeti – postaju sofisticirani zdravstveni uređaji, koji prikupljaju podatke koje prije nismo mogli ni zamisliti izvan bolničkog okruženja. A za one koji vole pogledati prema zvijezdama, imamo tekst o 4G mreži na Mjesecu. Dok privatizacija svemirskih letova postaje realnost, komunikacijska infrastruktura izvan Zemlje postaje nova granica za telekomunikacijske kompanije.

Ne propustite ni naš osvrt na lobiranje u EU – temu koja je odlučujuća za sve one koji žele razumjeti kako se tehnološka regulativa zapravo stvara u Bruxellesu, te što to znači za domaće kompanije i startupski ekosustav.

Ako vam je sve to previše… ne brinite. Tek je siječanj. I to trideset i prve godine (!!) izlaženja Mreže. XXXI.

Pretplatnici Mreže mogu pristupiti i digitalnom izdanju, ovdje.

Deveti F2 – Future of Fintech održali smo u prostorima sveučilišta Algebra Bernays
Deveti F2 – Future of Fintech održali smo u prostorima sveučilišta Algebra Bernays
Mreza 1 / 2026 siječanj 2026.
Sljedeća tema


Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi