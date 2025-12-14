Kultura otkazivanja

Nakon što je Afroamerikanac George Floyd umro izložen policijskom nasilju u Minneapolisu u državi Minnesota, na sveučilištima u Sjedinjenim Državama osnažili su se zahtjevi da se pri prijemu na studij, napredovanju i financiranju znanosti, uzimaju u obzir raznolikost, jednakost i uključivost (diversity, equity, inclusion – DEI), tvrdi Lawrence Krauss, urednik knjige "The Warr on Science", u kojoj s još 38 autora pokušava pokazati da se time slabi znanost, suzbija sloboda mišljenja i "otkazuje" znanstvenike koji na stvari gledaju drukčije. Floydova smrt dodatno je aktivirala pokret Black Lives Matter za prava Afroamerikanaca, i izazvala, uz ostalo, rušenja spomenika nekim "herojima" Konfederacije, južnjačke strane u američkom Građanskom ratu sredinom 19. stoljeća, primjerice, spomenik glasovitom generalu Robertu Leeju u Richmondu, u državi Virginia. U Italiji nema spomenika generalima Konfederacije, ali "nekim osjećajem" čitatelje se zakači za priče o kulturi otkazivanja, piše Nijemac Adrian Daub, u knjizi "The Cancel Culture Panic".