Haker i sedam penzionera

Zamislite, upravo ste sletjeli u Bangkok. Vrućina vas opali kao fen na maksimumu, a vlaga je takva da imate osjećaj kao da vam je na prsa sjeo onaj slon s razglednice… Baterija vam je na 3%, roaming ste isključili jer očekujete da će vas oguliti, a jedino što želite, jest javiti svojima da ste stigli živi. Dobivate notifikaciju za otvoreni Wi-Fi, ali u pozadini mozga već odzvanja ono vječno upozorenje da se ne spajate na javne mreže. S druge strane, stoji pametna klupa s USB punjenjem, ali se odmah sjetite juice jackinga, te urbane verzije podatkovnog succubusa.