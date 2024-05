Poslovne vrijednosti

Tema broja je FinOps. Nemate pojma što je to? Pa pročitajte temu broja – trebat će vam. Ako, pak, spadate u onaj sloj techieja koji barem znaju što je FinOps, ili im je to čak dio svakodnevnog posla, još bolje – možete fact checkati našu temu, možda ipak i naučite neki novi detalj, a možda samo klimnete glavom čitajući stvari koje su vam poznate. Ponekad je i to ljekovito – naići na materijal u medijima koji pokriva ono što znate, pogotovo ako je u pitanju niša.