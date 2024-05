Željko Ivanković - Kulturni ratovi

Sredinom travnja Guardian je prvi objavio da je Sveučilište Oxford zatvorilo Institut za budućnost čovječanstva (The Future of Humanity Institute), koji je skoro dva desetljeća vodio filozof Nick Bostrom, jedan od – istaknuto je u naslovu – omiljenih filozofa Elona Muska. Guardian su, često se ovdje ističe, ljevičarske novine, kao što se s ljevice ističe da je Fox News desničarska televizija, itd. Članak o zatvaranju Bostromova instituta objavio je i časopis Nature, ne znam gdje pripada u toj lijevo-desno podjeli. Nature u svojem članku prilično hladno navodi da institucije koje se bave "budućnošću čovječanstva" postoje i drugdje, primjerice, u Njemačkoj i na Sveučilištu Cambridge, ali ne izražava ni riječ žaljenja za Bostromovom institucijom. Bostrom je Šveđanin koji je magistrirao računalnu neuroznanost na King's College of London, a doktorirao na London School of Economics iz filozofije vjerojatnosti. Wow. Sve ga kvalificira da se hvali kako se razumije u sve. Slavu je stekao knjigom "Superintelligence" iz 2014. godine, u kojoj se bavi danas općeprihvaćenom pretpostavkom da umjetna inteligencija nadmaši čovjekovu i – što ako se to dogodi? Kakva je budućnost čovječanstva? Prve reakcije bile su podijeljene. Neki su tvrdili da su nuklearne ili biološke prijetnje veće nego opasnost nadmoćne inteligencije, no kako je Bostromov institut raspravljao i sva ta pitanja, ispada da je ugašen upravo kad je njegovo vrijeme došlo.