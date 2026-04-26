Odražavanje stanja - Mreža 05/26

Ako postoji industrija koja savršeno reflektira stanje tehnologije danas, onda to više nisu telekomi, ni čipovi, pa čak ni umjetna inteligencija. To su – video igre. Srećom, sve manje se koristi termin „igrice“, nekad je bio jako popularan, i vodio sam rat protiv njega, jer je izrazito glup. Izgleda da je nekako odumro vremenom, pa se na ove jezične obračune i ne trebam vraćati.

Pretplatnici Mreže mogu pristupiti i digitalnom izdanju, ovdje

Industrija video igara u Hrvatskoj raste. Ne eksplozivno, ne kaotično, nego postojano, gotovo disciplinirano, uz povremene skokove koji pokazuju da potencijal postoji – ali i da se pravila igre mijenjaju brže nego što ih itko može dugoročno isplanirati. Problematiku je u temi broja istražio naš veteran – Zvonko.

U isto vrijeme, dok igrači istražuju virtualne svjetove, stvarni svijet postaje sve više softverski definiran. Vozila više nisu samo mehanički sustavi nego kod na kotačima. Promet postaje optimizacijski problem, a ne logistički. Industrija se pretvara u niz povezanih digitalnih sustava koji ovise o mreži, podacima i algoritmima. No, što je sustav pametniji, to je ranjiviji.

Kibernetička špijunaža više nije scenarij za filmove nego standardni alat u arsenalu država i kompanija. Digitalno bojno polje nije metafora već operativna stvarnost. Podaci, modeli umjetne inteligencije, čak i korisničko ponašanje postaju ciljevi. U takvom kontekstu, umjetna inteligencija prestaje biti samo alat za optimizaciju i postaje sredstvo prednosti. Vidimo to u sportu, gdje AI analizira performanse i donosi odluke koje su donedavno bile rezervirane za trenere – u temi Marine Pavlić.

Pikosateliti danas nisu egzotika nego alat. Telekom regulatori više ne prate samo kvalitetu signala nego cijeli ekosustav povezanosti. A poluvodiči su postali toliko strateški važni da se o njima govori u istom kontekstu kao nekad o energiji ili sirovinama.

Drugim riječima: tehnologija je ponovno postala infrastruktura moći.

U tom svijetu, hrvatska industrija video igara nalazi se u zanimljivoj poziciji. S jedne strane, dovoljno je mala da bude agilna. S druge strane, dovoljno je razvijena da osjeti sve promjene globalnog tržišta – od promjena poslovnih modela do ovisnosti o platformama koje ne kontrolira.

U ovom broju Mreže bavimo se svijetom u kojem se granice između industrija brišu. Gaming, promet, sigurnost, svemir i umjetna inteligencija više nisu odvojene teme, nego dijelovi iste priče. Priče u kojoj tehnologija nije samo alat, nego okruženje u kojem sve ostalo postoji.

Održali smo i devetu konferenciju 3T – Tourism, Travel and Tech, ako niste pratili ni uživo ni preko streaminga, imate izvještaj sa sažetkom tema i govornika u ovom broju.

Naša sljedeća konferencija je LegalTech, tehnologija i pravo, 20. svibnja. https://legaltech.bug.hr/

Pretplatnici Mreže mogu pristupiti i digitalnom izdanju, ovdje