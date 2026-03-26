Objavljen je bogati program ovogodišnje konferencije 3T – Tourism, Travel & Tech

Konferencija 3T – Tourism, Travel & Tech 2026 održava se 2. travnja, a donosi aktualne teme koje povezuju turizam i tehnologiju, s naglaskom na sigurnost, iskustvo i nove trendove

Mreža četvrtak, 26. ožujka 2026. u 15:20

Deveto izdanje konferencije 3T – Tourism, Travel & Tech u organizaciji Buga i Mreže održat će se 2. travnja, a u središte pozornosti stavit će aktualne teme koje povezuju dva najsnažnija hrvatska gospodarska sektora.

Program je ove godine posebno bogat i šarolik, a obuhvatit će širok spektar tema s fokusom na tehnološku stranu turizma i putovanja. U nastavku pogledajte kakve vas sve zanimljive točke očekuju sljedećeg tjedna…

PROGRAM KONFERENCIJE  3T – TOURISM, TRAVEL & TECH 2026

 

Nova pravila igre

Ugostiteljstvo ulazi u novu eru u kojoj digitalna transformacija više nije stvar izbora, već ključ opstanka na dinamičnom tržištu. Predavanje "Nova pravila igre – AI u ugostiteljstvu" istražuje kako umjetna inteligencija, od pametnih personaliziranih preporuka do potpune automatizacije, iz temelja mijenja interakciju s gostima. Predavač će biti Roko Maglić, CTO tvrtke UTILITER d.o.o.

Više od usluge

Što preostaje gostu kada iz jednadžbe maknemo ekrane, senzore i algoritme? Odgovor leži u smislu i autentičnom identitetu, vrijednostima koje postaju novi imperativ luksuznog turizma. Predavanje "Budućnost hotelijerstva nije tehnologija, nego smisao i identitet" ruši uvriježeni mit da su robotika i personalizirani pristup međusobno isključivi, a o tome će govoriti Emanuel Tutek, priznati međunarodni stručnjak i CEO tvrtke Summit Boutique Hospitality.

Od papira do virtualne stvarnosti

U svijetu gdje vizualni dojam diktira odluku o kupnji, tradicionalne brošure polako uzmiču pred imerzivnim tehnologijama koje gosta sele u samu srž ponude. Predavanje "Može li VR platforma zamijeniti papirnatu brošuru u hotelijerstvu?" donosi dubinski uvid u transformaciju prezentacije hotelskih usluga. Od virtualnih šetnji kroz wellness centre do digitalnog istraživanja lokalnih atrakcija, VR tehnologija redefinira način na koji gosti percipiraju vrijednost smještaja, a o njoj će svoje uvide dati Ante Fumić, osnivač platforme VR Hotelo.

Nova generacija liderstva u turizmu

Turistički sektor suočava se s neizbježnim izazovom: dok na tržište rada stupaju nove generacije s posve drugačijim očekivanjima, mnogi poslovni modeli i dalje počivaju na zastarjelim postavkama. Predavanje "The Next Generation of Tourism: Rethinking Leadership, Motivation & the Guest Experience" analizira jaz između tradicionalnog vođenja i suvremenih potreba zaposlenika, naglašavajući zašto puko oslanjanje na lojalnost više nije dovoljno za uspjeh. Predavačica je Tash Pericic, osnivačica Beyond Service Consultinga, s više od 20 godina operativnog i edukacijskog iskustva u ugostiteljstvu.

Ljudi kao operacijski sustav

Osim hardvera i softvera, digitalne platforme u turizmu oslanjaju se na još jedan ključan, ali često nevidljiv mehanizam – zajednice domaćina. Panel rasprava pod nazivom "Community kao software" istražit će kako iznajmljivači u praksi djeluju kao neformalni "operacijski sustav", bez kojeg bi svakodnevno funkcioniranje aplikacija, podataka i automatiziranih procesa bilo nemoguće. Panel će moderirtati Airbnb Community Leaderica Karmen Mrakovčić, a uz nju će nastupiti Ivana Bilić i Ante Varvodić, Airbnb Community Leaderi.

AI agenti će transformirati turizam

Dok se industrija još prilagođava osnovnim oblicima automatizacije, na pomolu je novi val koji donosi autonomne digitalne radnike. Predavanje "The digital workforce tsunami is coming" predstavlja uvod u svijet inteligentnih agenata, fokusirajući se na njihovu primjenu u sektoru putovanja i turizma. Umjesto jednostavnih chatbotova, ovi digitalni zaposlenici sposobni su preuzeti kompleksne operativne zadatke, redefinirajući pojam učinkovitosti, o čemu će sve ispričati Boris Agatić, podatkovni znanstvenik i istraživač umjetne inteligencije.

Nevidljiva revolucija

Umjetna inteligencija ne mijenja samo softvere koje koristimo, već dubinski redefinira psihologiju samog gosta. U svijetu trenutačnih odgovora i hiper-personalizacije, prag tolerancije na prosječnost postaje sve niži, a očekivanja od turističkih usluga sve kompleksnija. Predavanje "The AI Guest: Today's Expectations, Tomorrow's Experience" istražuje upravo taj pomak u percepciji vrijednosti i iskustva koji diktira nova digitalna era. O tome sve zna Aco Momčilović, psiholog, HR ekspert i suosnivač Global AI Ethics Institutea.

Autentičnost je luksuz

Jedna od istaknutih tema programa bit će luksuzna transformacija hrvatske turističke ponude kroz prizmu autentičnosti. Dijana Grgić, glavna urednica specijaliziranog časopisa o vinu Vinum.In, moderirat će panel "Autentičnost kao luksuz u turizmu" u kojem će biti govora o tome zašto suvremeni gosti umjesto klasičnog luksuza sve više traže stvarna i lokalna iskustva. Naglasak će biti i na trendu u kojem lokalna gastronomija, smještaj i tradicija postaju prepoznatljiv i održiv turistički proizvod.

Skrivena infrastruktura i logistika

Uz doživljajni dio, konferencija će se osvrnuti i na pozadinske operacije koje omogućuju funkcioniranje luksuznog turizma. Nagrađivani profesionalac s više od 20 godina iskustva u turizmu i zaštiti okoliša, Robert Sedlar iz tvrtke Interzero, održat će predavanje "Skrivena infrastruktura luksuznog turizma", pojašnjavajući zašto budućnost hotela ne ovisi o spa centrima, već primarno o logistici hrane, energije i otpada.

Sigurnost u hotelijerstvu

Program konferencije dotaknut će se i sigurnosnih aspekata modernog hotelijerstva, s posebnim naglaskom na propuste u mrežnim sustavima. Sigurnosni konzultant Matko Antun Bekavac održat će predavanje pod nazivom "Nevidljivi gost: Kako hardver od 50 € pravi milijunski problem", u kojem će upozoriti na to kako standardni sigurnosni certifikati i skupa oprema često stvaraju samo prividan osjećaj sigurnosti u hotelima s pet zvjezdica. Bekavac će sudionicima objasniti kako lako dostupni alati mogu prouzročiti milijunske probleme i u kratkom roku kompromitirati hotelske sustave.

Ulaznice u prodaji

Cijena ulaznice za fizičko sudjelovanje ili online pristup je 29 € (s uključenom PDV-om). Kupci bilo koje ulaznice dobivaju i pristup snimkama predavanja. Pretplatnici na tiskano izdanje Buga ili Mreže te digitalni Pro pretplatnici portala Bug.hr imaju 4 € popusta na cijenu ulaznice. Ulaznice potražite ovdje.

Konferencija 3T – Tourism, Travel & Tech 2026 održat će se 2. travnja u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu, a ostatak programa (koji se još uvijek upotpunjava) potražite na službenim stranicama.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi