Objavljen je bogati program ovogodišnje konferencije 3T – Tourism, Travel & Tech

Konferencija 3T – Tourism, Travel & Tech 2026 održava se 2. travnja, a donosi aktualne teme koje povezuju turizam i tehnologiju, s naglaskom na sigurnost, iskustvo i nove trendove

Deveto izdanje konferencije 3T – Tourism, Travel & Tech u organizaciji Buga i Mreže održat će se 2. travnja, a u središte pozornosti stavit će aktualne teme koje povezuju dva najsnažnija hrvatska gospodarska sektora.

Program je ove godine posebno bogat i šarolik, a obuhvatit će širok spektar tema s fokusom na tehnološku stranu turizma i putovanja. U nastavku pogledajte kakve vas sve zanimljive točke očekuju sljedećeg tjedna…

PROGRAM KONFERENCIJE 3T – TOURISM, TRAVEL & TECH 2026

Nova pravila igre

Ugostiteljstvo ulazi u novu eru u kojoj digitalna transformacija više nije stvar izbora, već ključ opstanka na dinamičnom tržištu. Predavanje "Nova pravila igre – AI u ugostiteljstvu" istražuje kako umjetna inteligencija, od pametnih personaliziranih preporuka do potpune automatizacije, iz temelja mijenja interakciju s gostima. Predavač će biti Roko Maglić, CTO tvrtke UTILITER d.o.o.

Više od usluge

Što preostaje gostu kada iz jednadžbe maknemo ekrane, senzore i algoritme? Odgovor leži u smislu i autentičnom identitetu, vrijednostima koje postaju novi imperativ luksuznog turizma. Predavanje "Budućnost hotelijerstva nije tehnologija, nego smisao i identitet" ruši uvriježeni mit da su robotika i personalizirani pristup međusobno isključivi, a o tome će govoriti Emanuel Tutek, priznati međunarodni stručnjak i CEO tvrtke Summit Boutique Hospitality.

Od papira do virtualne stvarnosti

U svijetu gdje vizualni dojam diktira odluku o kupnji, tradicionalne brošure polako uzmiču pred imerzivnim tehnologijama koje gosta sele u samu srž ponude. Predavanje "Može li VR platforma zamijeniti papirnatu brošuru u hotelijerstvu?" donosi dubinski uvid u transformaciju prezentacije hotelskih usluga. Od virtualnih šetnji kroz wellness centre do digitalnog istraživanja lokalnih atrakcija, VR tehnologija redefinira način na koji gosti percipiraju vrijednost smještaja, a o njoj će svoje uvide dati Ante Fumić, osnivač platforme VR Hotelo.

Nova generacija liderstva u turizmu

Turistički sektor suočava se s neizbježnim izazovom: dok na tržište rada stupaju nove generacije s posve drugačijim očekivanjima, mnogi poslovni modeli i dalje počivaju na zastarjelim postavkama. Predavanje "The Next Generation of Tourism: Rethinking Leadership, Motivation & the Guest Experience" analizira jaz između tradicionalnog vođenja i suvremenih potreba zaposlenika, naglašavajući zašto puko oslanjanje na lojalnost više nije dovoljno za uspjeh. Predavačica je Tash Pericic, osnivačica Beyond Service Consultinga, s više od 20 godina operativnog i edukacijskog iskustva u ugostiteljstvu.

Ljudi kao operacijski sustav

Osim hardvera i softvera, digitalne platforme u turizmu oslanjaju se na još jedan ključan, ali često nevidljiv mehanizam – zajednice domaćina. Panel rasprava pod nazivom "Community kao software" istražit će kako iznajmljivači u praksi djeluju kao neformalni "operacijski sustav", bez kojeg bi svakodnevno funkcioniranje aplikacija, podataka i automatiziranih procesa bilo nemoguće. Panel će moderirtati Airbnb Community Leaderica Karmen Mrakovčić, a uz nju će nastupiti Ivana Bilić i Ante Varvodić, Airbnb Community Leaderi.

AI agenti će transformirati turizam

Dok se industrija još prilagođava osnovnim oblicima automatizacije, na pomolu je novi val koji donosi autonomne digitalne radnike. Predavanje "The digital workforce tsunami is coming" predstavlja uvod u svijet inteligentnih agenata, fokusirajući se na njihovu primjenu u sektoru putovanja i turizma. Umjesto jednostavnih chatbotova, ovi digitalni zaposlenici sposobni su preuzeti kompleksne operativne zadatke, redefinirajući pojam učinkovitosti, o čemu će sve ispričati Boris Agatić, podatkovni znanstvenik i istraživač umjetne inteligencije.

Nevidljiva revolucija

Umjetna inteligencija ne mijenja samo softvere koje koristimo, već dubinski redefinira psihologiju samog gosta. U svijetu trenutačnih odgovora i hiper-personalizacije, prag tolerancije na prosječnost postaje sve niži, a očekivanja od turističkih usluga sve kompleksnija. Predavanje "The AI Guest: Today's Expectations, Tomorrow's Experience" istražuje upravo taj pomak u percepciji vrijednosti i iskustva koji diktira nova digitalna era. O tome sve zna Aco Momčilović, psiholog, HR ekspert i suosnivač Global AI Ethics Institutea.

Autentičnost je luksuz

Jedna od istaknutih tema programa bit će luksuzna transformacija hrvatske turističke ponude kroz prizmu autentičnosti. Dijana Grgić, glavna urednica specijaliziranog časopisa o vinu Vinum.In, moderirat će panel "Autentičnost kao luksuz u turizmu" u kojem će biti govora o tome zašto suvremeni gosti umjesto klasičnog luksuza sve više traže stvarna i lokalna iskustva. Naglasak će biti i na trendu u kojem lokalna gastronomija, smještaj i tradicija postaju prepoznatljiv i održiv turistički proizvod.

Skrivena infrastruktura i logistika

Uz doživljajni dio, konferencija će se osvrnuti i na pozadinske operacije koje omogućuju funkcioniranje luksuznog turizma. Nagrađivani profesionalac s više od 20 godina iskustva u turizmu i zaštiti okoliša, Robert Sedlar iz tvrtke Interzero, održat će predavanje "Skrivena infrastruktura luksuznog turizma", pojašnjavajući zašto budućnost hotela ne ovisi o spa centrima, već primarno o logistici hrane, energije i otpada.

Sigurnost u hotelijerstvu

Program konferencije dotaknut će se i sigurnosnih aspekata modernog hotelijerstva, s posebnim naglaskom na propuste u mrežnim sustavima. Sigurnosni konzultant Matko Antun Bekavac održat će predavanje pod nazivom "Nevidljivi gost: Kako hardver od 50 € pravi milijunski problem", u kojem će upozoriti na to kako standardni sigurnosni certifikati i skupa oprema često stvaraju samo prividan osjećaj sigurnosti u hotelima s pet zvjezdica. Bekavac će sudionicima objasniti kako lako dostupni alati mogu prouzročiti milijunske probleme i u kratkom roku kompromitirati hotelske sustave.

Ulaznice u prodaji

Cijena ulaznice za fizičko sudjelovanje ili online pristup je 29 € (s uključenom PDV-om). Kupci bilo koje ulaznice dobivaju i pristup snimkama predavanja. Pretplatnici na tiskano izdanje Buga ili Mreže te digitalni Pro pretplatnici portala Bug.hr imaju 4 € popusta na cijenu ulaznice. Ulaznice potražite ovdje.

Konferencija 3T – Tourism, Travel & Tech 2026 održat će se 2. travnja u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu, a ostatak programa (koji se još uvijek upotpunjava) potražite na službenim stranicama.