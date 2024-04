Rast broadbanda na zrelim tržištima počinje stagnirati ili čak padati

Aktualan je rast pretplatnika fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu na tržištima u razvoju koji bi skoro trebao dostići razvijena tržišta do kraja desetljeća.

Prema procjeni analitičke tvrtke Point Topic, Zapadna će Europa imati najsporiji rast širokopojasnih priključaka, 4,9% do 2030. godine. Globalni bi rast trebao porasti i biti 15% što bi značilo 1,6 milijardi priključaka širokopojasnog interneta u svijetu do kraja 2030. godine.

rast širokopojasnih priključaka u svijetu do kraja decenije Point Topic

Za razliku od Zapadne Europe, rast u Istočnoj Europi će biti više nego dvostruko veći, 10,8% do 2030. godine.

Najveći rast bit će na Bliskom istoku i u Africi, te će regije imati, prema procjenama, rast od 39,4% čime će do kraja decenije biti regije svijeta s najvećim rastom broadbanda.

globalno povećanje širokopojasnih priključaka u svijetu Point Topic

Do kraja 2030. godine Zapadna će Europa imati 180 milijuna fiksnih širokopojasnih pretplatnika. Kao druga regija u svijetu po broju fiksnog broadbenda Zapadna je Europa daleko iza Azije u kojoj će takvih priključaka biti čak 736 milijuna. Bliski istok i Afrika ostat će najmanje regije u svijetu po fiksnim širokopojasnim priključcima, po 95 milijuna. To je, na primjer,, nešto niže od Istočne Europe za koju su procjene do kraja 2030. godine 101 milijun priključaka, rast je usporen zbog ruske agresije na Ukrajinu.

očekivani rast u zemljama po razvijenosti ekonomije i telekomunikacijske infrastrukture Point Topic

Pad na zrelim tržištima

Neka će se zrela tržišta zapravo smanjiti, procjena je analitičara Point Topica. “Predviđamo lagani pad fiksnih širokopojasnih pretplatnika u Kini do kraja desetljeća (-3,9%), s obzirom na to da je fiksno širokopojasno tržište u zemlji već vrlo zasićeno. Štoviše, 5G pretplatnici tamo se također približavaju broju od 1,5 milijardi”, navodi se u izvješću Point Topica. “Finska, još jedna zemlja s visokom penetracijom fiksnog širokopojasnog pristupa i visokom dostupnošću 5G, također će imati pad priključaka.

očekivani rast broadbanda po regijama u svijetu Point Topic

Velike rastuće zemlje

Nekoliko zemalja u razvoju koje su fokusirane na izgradnju optičke telekomunikacijske infrastrukture imati će do kraja decenije rast od 36,8%. „Potražnja za ultrabrzim širokopojasnim internetom raste zdravim stopama u velikim i brzorastućim populacijama i gospodarstvima, Indonezija i Filipini su samo neki od primjera. Značajniji rast očekuje u nekoliko velikih i mnogoljudnih zemalja kao što su Indija (+26%), Maroko (+21%) i Malezija (+20%). Tu su i druge zemlje u razvoju čiji se rast procjenjuje na prosječnih 11,8 posto”, navodi Point Topic.